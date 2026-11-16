Автоэксперт Тимашов сообщил, чем грозит отказ от балансировки колес в сборе

Автомобилистам рекомендуется проверять балансировку колес при каждой сезонной смене шин, даже если покрышки хранились уже установленными на диски. За время эксплуатации и хранения распределение массы колеса может измениться, что отрицательно сказывается на управляемости машины и состоянии подвески. Об этом рассказал директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов изданию «Автоновости дня».

Специалист отметил, что использование двух готовых комплектов колес упрощает сезонную замену. Однако это не отменяет необходимости проверять их техническое состояние перед установкой на автомобиль.

Почему балансировка нужна даже колесам в сборе

По словам Тимашова, в процессе эксплуатации покрышки постепенно изнашиваются, а на внутренней поверхности дисков могут скапливаться загрязнения.

На состояние колес способны повлиять и условия сезонного хранения.

В результате балансировка, выполненная ранее, может оказаться нарушенной.

Эксперт советует проводить процедуру каждые 5–10 тысяч километров пробега либо перед очередной сезонной заменой колес.

Он подчеркнул, что своевременная проверка помогает избежать проблем, связанных с неравномерным распределением массы колеса.

Что необходимо проверить перед установкой шин

Начинать подготовку к сезонной замене колес Тимашов рекомендует с осмотра покрышек и дисков.

Особое внимание следует обратить на наличие порезов, вздутий и других повреждений, которые могут сделать дальнейшую эксплуатацию небезопасной.

Диски также необходимо проверить на следы коррозии.

Перед монтажом специалист советует удалить загрязнения с внутренней поверхности дисков и убедиться, что на них нет посторонних отложений.

Отдельно следует проверить дату изготовления покрышек.

По рекомендации Тимашова, шины старше восьми лет лучше не использовать.

При этом возраст резины — не единственный показатель ее состояния. Перед установкой важно оценить наличие повреждений и степень износа.

Как правильно проверить давление зимой

Еще один важный этап подготовки автомобиля — проверка давления в шинах.

По словам эксперта, при снижении температуры воздуха на 10 градусов давление в покрышках уменьшается приблизительно на 0,1 атмосферы.

Поэтому в зимний период он рекомендует учитывать температурные изменения и при необходимости увеличивать давление примерно на 0,2 атмосферы.

При этом основным ориентиром должны оставаться значения, предусмотренные производителем автомобиля.

Проверять давление необходимо с учетом условий эксплуатации и температуры воздуха.

На что обратить внимание при монтаже колес

Роман Тимашов также напомнил о необходимости подготовки ступиц перед установкой дисков.

На соприкасающихся поверхностях не должно оставаться грязи и окислов, которые могут помешать правильной установке колеса.

Если для летнего и зимнего комплектов используются разные диски, важно проверить совместимость крепежных элементов.

Эксперт пояснил, что отдельные типы дисков требуют определенных болтов или гаек.

Кроме того, в некоторых случаях применяются специальные центрирующие кольца. При замене колес необходимо убедиться, что они установлены правильно.

Для затяжки крепежа Тимашов рекомендует пользоваться динамометрическим ключом, соблюдая требования производителя автомобиля.

Если на машине установлены направленные шины, следует также учитывать обозначенное направление их вращения.

Как распознать нарушение балансировки

Одним из наиболее заметных признаков дисбаланса эксперт назвал вибрацию рулевого колеса во время движения.

По его словам, подобные проявления нередко возникают на скорости около 100 километров в час.

При появлении такой вибрации Тимашов советует не откладывать проверку колес.

Нарушенная балансировка увеличивает нагрузку на детали подвески, ускоряет износ покрышек и может ухудшать управляемость автомобиля.

Специалист подчеркнул, что балансировка необходима не только для комфорта водителя, но и для безопасной эксплуатации транспортного средства.

Поэтому при сезонной смене шин важно уделять внимание не только состоянию резины, но и правильной установке всего колеса.

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