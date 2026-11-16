В Амазонии нашли оранжевого киллифиша, которому уже угрожает исчезновение

В бразильской части Амазонии ученые открыли ранее неизвестный вид небольших пресноводных рыб, получивший название лаймосемион ларанжа. Его представители достигают примерно трех сантиметров в длину и отличаются яркими оранжевыми отметинами на теле. Однако исследователи уже предупреждают об угрозе исчезновения вида из-за разрушения природной среды. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Необычную рыбу обнаружили во время научной экспедиции в бассейне реки Кахари, протекающей на территории бразильского штата Амапа.

Специалисты установили, что известная область распространения нового вида крайне ограничена. Она расположена неподалеку от муниципалитета Ларанжал-ду-Жари.

Чем отличается обнаруженная рыба

Новый вид относится к небольшим пресноводным рыбам, известным как киллифиши.

Главная внешняя особенность лаймосемиона ларанжа — необычная окраска самцов.

На передней части тела у них расположены продольные ряды ярко-оранжевых пятен. Ближе к хвосту рисунок меняется: там появляются контрастные полосы, напоминающие угловые знаки.

При этом боковые поверхности тела имеют светло-серую окраску.

Сочетание этих признаков помогает отличать обнаруженную рыбу от родственных видов.

Как ученые подтвердили открытие

Чтобы установить, что найденные особи представляют самостоятельный вид, исследователи провели комплексное изучение их строения.

Специалисты сравнили внешние особенности рыб, количество чешуек, строение скелета и другие анатомические характеристики.

Дополнительно был выполнен анализ митохондриальной ДНК.

Совокупность внешних и генетических различий позволила ученым описать новый вид.

В исследовании участвовали представители нескольких научных организаций, включая бразильские университеты.

Результаты работы опубликованы в научном журнале, посвященном зоологической систематике и эволюции.

OpenAIRE - Explore

Почему рыба получила такое название

Название нового вида связано одновременно с его внешностью и местом обнаружения.

Слово «ларанжа» в переводе с португальского означает «оранжевый».

Таким образом ученые подчеркнули характерную окраску самцов.

Кроме того, название отсылает к муниципалитету Ларанжал-ду-Жари, в окрестностях которого были найдены рыбы.

Исследователи рассчитывают, что открытие поможет расширить представления о разнообразии пресноводных обитателей Амазонии и эволюции местных киллифишей.

Почему новый вид оказался под угрозой

По данным ученых, лаймосемион ларанжа обнаружен всего в трех небольших водоемах.

Расчетная площадь его распространения составляет около 25 квадратных километров, а площадь непосредственно занимаемых участков — примерно 12 квадратных километров.

При этом места обитания рыб подвергаются воздействию хозяйственной деятельности человека.

В окружающих лесах ведется вырубка деревьев, развивается добыча полезных ископаемых и расширяется городская застройка.

На отдельных участках исследователи обнаружили загрязнение воды и скопления пластикового мусора.

Все это создает угрозу для сохранения небольших природных водоемов, в которых живет новый вид.

Авторы исследования считают, что лаймосемион ларанжа соответствует критериям категории «вымирающий вид» Международного союза охраны природы. Это научная оценка угрозы, а не подтверждение его официального включения в соответствующую категорию Красного списка.

pdfs.semanticscholar.org

Как ученые предлагают защитить редкую рыбу

Для сохранения нового вида исследователи предложили расширить границы расположенного поблизости природоохранного резервата Риу-Кахари.

По их мнению, включение мест обитания рыбы в охраняемую территорию поможет уменьшить воздействие хозяйственной деятельности.

Особое значение эта мера имеет из-за небольшого ареала: разрушение даже отдельных водоемов может существенно повлиять на численность популяции.

Ученые также отмечают интересную особенность некоторых родственных киллифишей.

Их зародыши способны временно приостанавливать развитие при пересыхании водоемов. Они пережидают неблагоприятные условия во влажном грунте, а с возвращением дождей продолжают развиваться.

Однако наличие такой способности именно у нового вида исследование не подтверждает.

Специалисты надеются, что открытие привлечет внимание к сохранению малоизученных пресноводных экосистем Амазонии.

Может быть интересно: