Мясо в мешочках из фольги с картошкой: сочный ужин для всей семьи

Когда времени мало, а хочется поставить на стол горячий домашний ужин, выручает простая духовка. Мясо в мешочках из фольги готовится почти без участия хозяйки: продукты нарезают, раскладывают порциями, заворачивают — и отправляют запекаться.

Блюдо получается сочным за счет того, что мясо, картофель и овощи томятся в собственном соку. А подача прямо в фольге делает ужин удобным: у каждого на тарелке оказывается свой горячий мешочек с мясом, картофелем, овощами и сырной корочкой.

Почему мясо в фольге получается сочным

Главный секрет этого рецепта — закрытая порционная упаковка. Фольга удерживает жар, а пергамент не дает продуктам прилипнуть и помогает сохранить сок внутри. В результате мясо не пересыхает, картофель пропитывается ароматом лука, моркови и чеснока, а помидор добавляет легкую кислинку.

Запекание в алюминиевой фольге удобно еще и тем, что блюдо готовится порционно. Не нужно отдельно жарить мясо, варить гарнир или мыть несколько сковородок после ужина.

«Мясо в фольге получается особенно нежным, потому что фактически томится в собственном соку», — отмечают авторы кулинарного портала «Повар.ру».

Еще одно преимущество — гибкость рецепта. Можно взять курицу, свинину, говядину или индейку. Важно только учитывать время приготовления: курица дойдет быстрее, а говядине может понадобиться чуть больше времени.

Ингредиенты на 4 порции

мясо — 400 г;

картофель — 4 шт.;

лук — 1–2 шт.;

морковь — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

сыр — 100 г;

укроп — 5–10 г;

соль и черный перец — по вкусу;

майонез — 6 ст. л.;

приправа к мясу — 1 ч. л.;

чеснок — 1–2 зубчика.

Для сборки также понадобятся 4 листа фольги размером не меньше 40 на 30 см и 4 листа пергамента размером не меньше 30 на 30 см.

Пергамент лучше класть внутрь фольги. Так продукты меньше контактируют с металлом, а готовое блюдо удобнее раскрывать и подавать.

Как подготовить мясо для запекания

Мясо нужно нарезать небольшими кусочками. Слишком крупные ломти могут не успеть стать мягкими одновременно с картофелем, особенно если используется говядина.

Чеснок пропускают через пресс и смешивают с 4 ст. л. майонеза. В этот же маринад добавляют приправу к мясу, немного соли и черного перца. Затем мясо перемешивают с соусом и оставляют на 15–20 минут.

Этого времени достаточно, чтобы кусочки стали ароматнее и сочнее. Долгое маринование здесь не требуется: мясо все равно будет готовиться в закрытом мешочке, где сохранит влагу.

«Если блюдо запекается в закрытой фольге, важно не перегружать его жидким соусом: овощи и мясо сами дадут сок», — советуют авторы кулинарного раздела RussianFood.com.

Как нарезать овощи, чтобы они приготовились равномерно

Картофель лучше нарезать тонкими кружочками или полукружьями. Если сделать ломтики слишком толстыми, они могут остаться плотными, пока мясо уже будет готово.

Лук шинкуют полукольцами. Морковь нарезают тонкими кружочками или небольшими пластинами. Помидор режут кольцами — он пойдет верхним слоем и даст блюду сочность.

Сыр натирают на крупной терке, укроп мелко рубят. Эти ингредиенты понадобятся ближе к концу запекания, чтобы получить аппетитную корочку.

Как собрать мешочки из фольги

На стол кладут лист фольги, сверху — лист пергамента. Первым слоем выкладывают картофель и слегка солят его. Затем добавляют лук и морковь.

Поверх овощей распределяют замаринованное мясо. Сверху кладут кружок помидора и снова чуть подсаливают. После этого края пергамента и фольги собирают так, чтобы получился закрытый мешочек.

Важно плотно защипнуть верх и боковые края. Если оставить отверстия, сок начнет вытекать, а мясо и картофель могут получиться суховатыми.

Так же собирают остальные три порции. Готовые мешочки ставят в форму или на противень.

Сколько запекать мясо с картошкой в фольге

Духовку разогревают до 200 °C. Мешочки отправляют запекаться примерно на 50 минут.

Если используется курица или индейка, времени может понадобиться немного меньше. Свинина обычно успевает приготовиться за указанное время. Говядину лучше нарезать мельче или увеличить время запекания на 10–15 минут.

Ориентироваться стоит не только на часы, но и на мягкость картофеля. Если картошка легко прокалывается ножом, блюдо почти готово.

Как сделать сырную корочку

Пока мясо запекается, нужно подготовить сырную смесь. Натертый сыр соединяют с оставшимися 2 ст. л. майонеза и измельченным укропом.

За 10 минут до готовности мешочки аккуратно раскрывают. На помидоры выкладывают сырную массу и возвращают блюдо в духовку уже открытым. За это время сыр расплавится, слегка подрумянится и превратит простую порцию в почти праздничное горячее.

Если хочется более румяную корочку, в конце можно включить верхний нагрев или режим гриля на несколько минут. Но за блюдом лучше следить: сыр быстро темнеет.

Чем удобен такой ужин для семьи

Мясо в мешочках из фольги удобно готовить в будни, когда не хочется долго стоять у плиты. Все ингредиенты собираются сразу в одной порции, поэтому не нужно отдельно следить за гарниром и мясом.

Блюдо легко адаптировать под вкусы семьи. В один мешочек можно положить больше картофеля, в другой — меньше лука, в третий добавить больше сыра или зелени. Это особенно удобно, если за столом есть дети или люди с разными предпочтениями.

Еще один плюс — подача. Мешочек раскрывают прямо на тарелке, и из него выходит горячий ароматный пар. Такой ужин выглядит эффектно, хотя готовится из самых обычных продуктов.

Что можно добавить в рецепт

К базовому набору хорошо подходят болгарский перец, кабачок, шампиньоны, стручковая фасоль или немного сметаны вместо части майонеза. Для более яркого вкуса можно добавить копченую паприку, сушеный чеснок или смесь прованских трав.

Если блюдо готовится для детей, количество специй лучше уменьшить. Для взрослых можно добавить немного острого перца или горчицы в маринад.

Главное — не перегружать мешочек слишком большим количеством овощей. Внутри должно оставаться пространство для пара, иначе продукты будут не запекаться, а вариться в лишней жидкости.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Мясо в мешочках из фольги — удачный вариант для тех, кто хочет приготовить сытный ужин без жарки, брызг масла и сложной подготовки. Картофель становится мягким, мясо остается сочным, овощи дают аромат, а сырная корочка делает блюдо особенно аппетитным.

Такой рецепт выручит после работы, на даче, в выходной день или перед приходом гостей. Он не требует дорогих продуктов и позволяет сразу получить полноценное горячее блюдо с гарниром.

Для семьи это еще и удобный формат подачи: каждому достается своя порция, а на кухне остается минимум грязной посуды. Именно поэтому простые мешочки из фольги могут легко стать одним из любимых домашних ужинов.

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