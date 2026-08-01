Яблочный пирог по-венски: рецепт с нежным бисквитом и миндальной крошкой

Яблочный пирог по-венски — это не обычная домашняя выпечка к чаю, а десерт с несколькими яркими слоями. В нем нежный корж на заварном тесте соединяется с сочной яблочной начинкой, ароматом корицы и хрустящей миндальной крошкой.

Такой пирог особенно хорош в конце лета и осенью, когда яблоки становятся дешевле, ароматнее и чаще появляются на кухне почти в каждом доме. При этом десерт выглядит празднично, хотя готовится из понятных продуктов.

Почему яблочный пирог по-венски получается таким нежным

Главное отличие этого рецепта — заварное тесто. Молоко, масло и мука сначала прогреваются вместе, а уже потом в основу вводятся желтки и взбитые белки. Благодаря этому корж получается мягким, упругим и воздушным.

В классическом представлении яблочный пирог может быть очень разным: открытым, закрытым, песочным, слоеным или бисквитным. Венская версия выделяется именно сочетанием легкого коржа, томленых яблок и крошки.

«В этом пироге важен баланс: корж должен быть нежным, яблоки — сочными, а верхний слой — хрустящим. Тогда десерт не кажется тяжелым», — рассказала кондитер-технолог Марина Лебедева.

Миндальный штрейзель добавляет пирогу текстуру. Он не просто украшает верх, а делает вкус более глубоким: сливочное масло дает мягкость, миндальная мука — ореховый аромат, а сахарная пудра — тонкую сладость.

Ингредиенты для венского яблочного пирога

Для теста понадобятся:

молоко — 150 мл;

сливочное масло — 60 г;

мука — 60 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 1 ч. л.

Для начинки:

яблоки — 700 г;

яблочный сок — 300 мл;

сахар — 100 г;

крахмал — 50 г;

вода — 100 мл;

молотая корица — ½ ч. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.

Для штрейзеля:

сливочное масло — 60 г;

мука — 100 г;

миндальная мука — 50 г;

сахарная пудра — 35 г.

Лучше выбирать яблоки с легкой кислинкой. Слишком сладкие сорта могут сделать начинку приторной, а кислые хорошо раскрываются с сахаром, корицей и яблочным соком.

Как приготовить заварное тесто для пирога

Молоко нужно соединить с ванильным сахаром и сливочным маслом, затем довести смесь до кипения. После этого в горячую основу всыпают муку и быстро размешивают, пока тесто не станет плотным и не начнет легко отходить от стенок посуды.

Заварную основу нужно немного остудить. Это важный момент: если добавить желтки в слишком горячее тесто, они могут свернуться. Затем желтки вводят по одному, каждый раз тщательно размешивая массу.

Белки отдельно взбивают с сахаром в крепкую пену. После этого их аккуратно вмешивают в тесто лопаткой, стараясь сохранить воздушность.

«Белки нельзя резко вмешивать венчиком или миксером. Чем бережнее они соединяются с основой, тем легче получится корж», — пояснила кондитер-технолог Марина Лебедева.

Форму застилают бумагой для выпечки, выкладывают тесто и разравнивают. Выпекают корж при температуре 180 °C примерно 25–30 минут. Готовый бисквит должен стать светло-золотистым и слегка пружинить при нажатии.

Яблочная начинка с корицей: как сделать ее сочной

Яблоки нужно нарезать тонкими дольками и сразу сбрызнуть лимонным соком. Так они не потемнеют и сохранят свежий вкус.

В сотейнике соединяют яблочный сок, сахар и корицу, затем доводят смесь до кипения. Крахмал разводят в холодной воде и тонкой струйкой вливают в горячий сок, постоянно помешивая.

Масса быстро начнет густеть. После этого добавляют яблоки и прогревают их около пяти минут. Дольки должны стать мягче, но не развалиться в пюре.

Корица здесь работает не только как ароматная специя. Она подчеркивает вкус яблок и делает десерт более теплым, домашним и осенним. Именно такое сочетание часто встречается в европейской выпечке, связанной с традициями австрийской кухни.

Как приготовить миндальный штрейзель

Штрейзель — это сладкая крошка, которая делает верх пирога хрустящим. Для него мягкое сливочное масло растирают с обычной и миндальной мукой, затем добавляют сахарную пудру.

Должна получиться рассыпчатая крошка. Ее выкладывают на противень и запекают до золотистого цвета. После остывания штрейзель можно слегка прокатать скалкой, чтобы он стал мельче и равномернее лег на начинку.

Важно не передержать крошку в духовке. Миндальная мука быстро темнеет, поэтому лучше ориентироваться не только на цвет, но и на аромат: как только появляется выраженный орехово-сливочный запах, штрейзель почти готов.

Как собрать яблочный пирог по-венски

Готовый корж нужно полностью остудить. Если выложить начинку на теплую основу, она может размочить бисквит и сделать его слишком плотным.

На остывший корж распределяют яблочную начинку ровным слоем. Сверху щедро посыпают миндальной крошкой. После сборки пирог убирают в холодильник, чтобы начинка стабилизировалась, а слои лучше соединились.

Перед подачей десерт можно нарезать квадратами или порционными кусками. Он хорошо сочетается с чаем, кофе, шариком ванильного мороженого или ложкой густой сметаны.

Почему этот рецепт стоит сохранить

Яблочный пирог по-венски удобен тем, что выглядит сложнее, чем готовится. В нем нет дорогих ингредиентов, но за счет заварного теста, томленых яблок и миндального штрейзеля десерт получается почти ресторанным.

Такой пирог можно испечь к семейному чаепитию, приходу гостей или осеннему празднику. Он не сухой, не тяжелый и не требует крема: сочная яблочная прослойка сама делает выпечку мягкой.

Особенно актуальным рецепт становится в сезон яблок. Когда фруктов много, обычная шарлотка быстро надоедает, а венский вариант помогает приготовить из привычных продуктов более эффектный десерт.

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