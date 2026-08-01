Яблочный пирог по-венски: нежный корж и хрустящая крошка
Яблочный пирог по-венски: рецепт с нежным бисквитом и миндальной крошкой
Яблочный пирог по-венски — это не обычная домашняя выпечка к чаю, а десерт с несколькими яркими слоями. В нем нежный корж на заварном тесте соединяется с сочной яблочной начинкой, ароматом корицы и хрустящей миндальной крошкой.
Такой пирог особенно хорош в конце лета и осенью, когда яблоки становятся дешевле, ароматнее и чаще появляются на кухне почти в каждом доме. При этом десерт выглядит празднично, хотя готовится из понятных продуктов.
Почему яблочный пирог по-венски получается таким нежным
Главное отличие этого рецепта — заварное тесто. Молоко, масло и мука сначала прогреваются вместе, а уже потом в основу вводятся желтки и взбитые белки. Благодаря этому корж получается мягким, упругим и воздушным.
В классическом представлении яблочный пирог может быть очень разным: открытым, закрытым, песочным, слоеным или бисквитным. Венская версия выделяется именно сочетанием легкого коржа, томленых яблок и крошки.
«В этом пироге важен баланс: корж должен быть нежным, яблоки — сочными, а верхний слой — хрустящим. Тогда десерт не кажется тяжелым», — рассказала кондитер-технолог Марина Лебедева.
Миндальный штрейзель добавляет пирогу текстуру. Он не просто украшает верх, а делает вкус более глубоким: сливочное масло дает мягкость, миндальная мука — ореховый аромат, а сахарная пудра — тонкую сладость.
Ингредиенты для венского яблочного пирога
Для теста понадобятся:
молоко — 150 мл;
сливочное масло — 60 г;
мука — 60 г;
яйца — 3 шт.;
сахар — 100 г;
ванильный сахар — 1 ч. л.
Для начинки:
яблоки — 700 г;
яблочный сок — 300 мл;
сахар — 100 г;
крахмал — 50 г;
вода — 100 мл;
молотая корица — ½ ч. л.;
лимонный сок — 2 ст. л.
Для штрейзеля:
сливочное масло — 60 г;
мука — 100 г;
миндальная мука — 50 г;
сахарная пудра — 35 г.
Лучше выбирать яблоки с легкой кислинкой. Слишком сладкие сорта могут сделать начинку приторной, а кислые хорошо раскрываются с сахаром, корицей и яблочным соком.
Как приготовить заварное тесто для пирога
Молоко нужно соединить с ванильным сахаром и сливочным маслом, затем довести смесь до кипения. После этого в горячую основу всыпают муку и быстро размешивают, пока тесто не станет плотным и не начнет легко отходить от стенок посуды.
Заварную основу нужно немного остудить. Это важный момент: если добавить желтки в слишком горячее тесто, они могут свернуться. Затем желтки вводят по одному, каждый раз тщательно размешивая массу.
Белки отдельно взбивают с сахаром в крепкую пену. После этого их аккуратно вмешивают в тесто лопаткой, стараясь сохранить воздушность.
«Белки нельзя резко вмешивать венчиком или миксером. Чем бережнее они соединяются с основой, тем легче получится корж», — пояснила кондитер-технолог Марина Лебедева.
Форму застилают бумагой для выпечки, выкладывают тесто и разравнивают. Выпекают корж при температуре 180 °C примерно 25–30 минут. Готовый бисквит должен стать светло-золотистым и слегка пружинить при нажатии.
Яблочная начинка с корицей: как сделать ее сочной
Яблоки нужно нарезать тонкими дольками и сразу сбрызнуть лимонным соком. Так они не потемнеют и сохранят свежий вкус.
В сотейнике соединяют яблочный сок, сахар и корицу, затем доводят смесь до кипения. Крахмал разводят в холодной воде и тонкой струйкой вливают в горячий сок, постоянно помешивая.
Масса быстро начнет густеть. После этого добавляют яблоки и прогревают их около пяти минут. Дольки должны стать мягче, но не развалиться в пюре.
Корица здесь работает не только как ароматная специя. Она подчеркивает вкус яблок и делает десерт более теплым, домашним и осенним. Именно такое сочетание часто встречается в европейской выпечке, связанной с традициями австрийской кухни.
Как приготовить миндальный штрейзель
Штрейзель — это сладкая крошка, которая делает верх пирога хрустящим. Для него мягкое сливочное масло растирают с обычной и миндальной мукой, затем добавляют сахарную пудру.
Должна получиться рассыпчатая крошка. Ее выкладывают на противень и запекают до золотистого цвета. После остывания штрейзель можно слегка прокатать скалкой, чтобы он стал мельче и равномернее лег на начинку.
Важно не передержать крошку в духовке. Миндальная мука быстро темнеет, поэтому лучше ориентироваться не только на цвет, но и на аромат: как только появляется выраженный орехово-сливочный запах, штрейзель почти готов.
Как собрать яблочный пирог по-венски
Готовый корж нужно полностью остудить. Если выложить начинку на теплую основу, она может размочить бисквит и сделать его слишком плотным.
На остывший корж распределяют яблочную начинку ровным слоем. Сверху щедро посыпают миндальной крошкой. После сборки пирог убирают в холодильник, чтобы начинка стабилизировалась, а слои лучше соединились.
Перед подачей десерт можно нарезать квадратами или порционными кусками. Он хорошо сочетается с чаем, кофе, шариком ванильного мороженого или ложкой густой сметаны.
Почему этот рецепт стоит сохранить
Яблочный пирог по-венски удобен тем, что выглядит сложнее, чем готовится. В нем нет дорогих ингредиентов, но за счет заварного теста, томленых яблок и миндального штрейзеля десерт получается почти ресторанным.
Такой пирог можно испечь к семейному чаепитию, приходу гостей или осеннему празднику. Он не сухой, не тяжелый и не требует крема: сочная яблочная прослойка сама делает выпечку мягкой.
Особенно актуальным рецепт становится в сезон яблок. Когда фруктов много, обычная шарлотка быстро надоедает, а венский вариант помогает приготовить из привычных продуктов более эффектный десерт.
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