Технологии

Fairphone 6+ представят 18 августа

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Производитель Fairphone официально назвал дату презентации модели Fairphone 6+. Мероприятие пройдёт 18 августа.

Судя по данным СМИ, новинка получит Snapdragon 7s Gen 4 вместо Snapdragon 7s Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Кроме того, ожидается кобальтово-синий вариант корпуса. Прочие характеристики, вероятно, не изменятся по сравнению с Fairphone 6, представленным в прошлом году.

По предварительным данным, цена Fairphone 6+ составит 649 евро. Это на 50 евро больше, чем стоила модель Fairphone 6 на старте продаж.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Султан Брунея снял все титулы с невестки за грубое поведение

Новости России

7 часов назад

С начала июля «киберсемья» отразила около 5 млн мошеннических звонков, направленных клиентам Билайна

что делать если кусают клопы в кровати

Кулинария

день назад

Борщ теряет яркий цвет из-за одной ошибки: простой прием сохраняет его насыщенно-красным

Не у нас

9 часов назад

Внешний долг России прошел рубеж в 300 млрд долларов

свитер на заказ в Санкт-Петербурге

Не у нас

10 часов назад

В ГАИ назвали лекарства, которые грозят снижением реакции при вождении

Технологии

день назад

Kingdom Hearts IV выйдет в конце 2027 года и получит мир по «Тайне Коко»

Кулинария

17 часов назад

Гречку смешиваю с фаршем и жарю как котлеты: простой ужин из продуктов, которые всегда дома

Кулинария

день назад

Тесто для пирожков получается тяжелым из-за одной ошибки: простое правило делает его воздушным
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане 18 августа ожидаются дожди и потепление до 25 градусов

18 августа в Татарстане ожидаются дожди, грозы ...

Новости Казани

2 минуты назад

Минниханов сообщил об открытии обновленного ТЮЗа в Казани

Новости России

6 часов назад

Татарстанцы стали чаще пользоваться почтовыми сервисами

Кулинария

час назад

Макароны смешиваю с яйцом и сыром: вчерашний гарнир превращается в завтрак за 10 минут

Новости Татарстана

2 часа назад

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»
Установка СКИФ сделает Россию первоисточником с...
Технологии
3 дня назад

Установка СКИФ сделает Россию первоисточником самых точных данных

Кулинария

3 часа назад

Котлеты больше не жарю сразу после замешивания фарша: 20 минут меняют их текстуру

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстан вернется 30-градусная жара

Технологии

4 часа назад

Samsung выпустит складной смартфон с более широким экраном, чем Galaxy Z Fold 8
Вторичный рынок все увереннее конкурирует с пе...
Новости России
6 дней назад

Вторичный рынок все увереннее конкурирует с первичным – исследование Домклик и Центра финансовой аналитики