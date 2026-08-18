Fairphone 6+ представят 18 августа

Производитель Fairphone официально назвал дату презентации модели Fairphone 6+. Мероприятие пройдёт 18 августа.

Судя по данным СМИ, новинка получит Snapdragon 7s Gen 4 вместо Snapdragon 7s Gen 3 и 12 ГБ оперативной памяти вместо 8 ГБ. Кроме того, ожидается кобальтово-синий вариант корпуса. Прочие характеристики, вероятно, не изменятся по сравнению с Fairphone 6, представленным в прошлом году.

По предварительным данным, цена Fairphone 6+ составит 649 евро. Это на 50 евро больше, чем стоила модель Fairphone 6 на старте продаж.