Технологии

Rebel Wolves обновила системные требования The Blood of Dawnwalker

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Metaratings.ru Cybersport сообщает, что студия Rebel Wolves представила обновлённые системные требования для The Blood of Dawnwalker. Релиз игры запланирован на 3 сентября 2026 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Минимальная конфигурация включает Windows 10, процессор Intel Core i5-11400F или AMD Ryzen 7 2700X и 60 ГБ свободного места на диске. Рекомендуемые системные требования для средних настроек графики включают Windows 10, Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 7 5700X, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарту GeForce RTX 2060 Super или Radeon RX 5700, а также 60 ГБ на диске.

Действие происходит в XIV веке, во времена чумы и голода. Главный герой — гибрид человека и вампира, которому нужно спасти семью за 30 дней. Днём он сражается холодным оружием, а ночью использует вампирские способности, однако жажда крови угрожает его разуму.

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