Новости Татарстана

В Татарстан вернется 30-градусная жара

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Холодный циклон, который всю неделю портил погоду в Татарстане, уходит на Урал. Как сообщает региональный Гидрометцентр, вслед за ним в республику возвращается жара — до +30 градусов. Но с теплом не спешат расставаться дожди: их удерживает атмосферный фронт, и в ближайшие дни осадки в основном достанутся западным и южным районам.

В среду ночью местами пройдут небольшой дождь и гроза, при этом ветер может усилиться до 15 метров в секунду. А вот днем существенных осадков не ожидается: воздух прогреется от +25 до +30 градусов. Теплую погоду принесет северо-западный циклон.

В четверг ночью снова возможны кратковременные дожди. Температура немного понизится — днем ожидается от +20 до +25, а на востоке республики до +28. Причиной станет холодный атмосферный фронт.

В пятницу осадки сохранятся, и воздух остынет до +18...+23 градусов. Такая неустойчивая погода с кратковременными дождями продержится как минимум до субботы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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