Новости Татарстана

Студотряды РТ собрали почти 1 млн рублей на «Дне ударного труда»

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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За первый месяц акции «День ударного труда» студотряды Татарстана перечислили в Фонд РСО почти миллион рублей. Сбор средств продолжится до 10 октября.

Суть акции проста: бойцы в один из дней трудового сезона показывают особые достижения, а заработок за эту смену направляют в фонд на социальные нужды. Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов Василий Ислаев пояснил: так каждый участник может внести личный вклад в общее дело.

В прошлом году отряды республики собрали более 4,6 миллиона рублей. Эти деньги идут на открытие мультиформатных пространств «СО.Здание», благоустройство памятных мест и поддержку участников РСО в трудной ситуации. В 2025-м в Буинске появились сквер и памятник студотрядам, а в Набережных Челнах — мурал о студотрядах КАМАЗа и отреставрированная стела «Ударная комсомольская».

Традиция зародилась в 1962 году, когда студенты-целинники на собранные деньги купили для Кубы колонну сельхозмашин. Возродили её в 2012-м. В 2024 году часть средств направили на поддержку проводников поезда Казань — Адлер, сошедшего с рельсов под Волгоградом.

Итоги акции подведут 15 октября. Присоединиться к ней студотряды и их партнёры могут в течение всего года.

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