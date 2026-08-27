Жители палеолита на Русской равнине носили пончо и мокасины

Археологи Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН пересмотрели представления об одежде людей, живших на Русской равнине 30–26 тысяч лет назад. Анализ бус, нашитых на костюмы, показал: древние модники носили пончо, стянутое поясом, мокасины и высокие чулки, а вот головные уборы им были ни к чему.

Реконструкцию провели по материалам стоянки Сунгирь под Владимиром, где в 1960-х нашли три погребения: взрослого мужчины и двух подростков. Одежда истлела, но сохранилось около трех тысяч бус из бивня мамонта в каждом захоронении. Изучив их расположение, размеры и орнамент, ученые выделили семь типов бус, которые повторяли рисунок кроя. Дополнительно генетический анализ показал, что оба подростка — мальчики, а не девочка и мальчик, как считалось ранее.

Раньше советские археологи, включая Отто Бадера, полагали, что обитатели Сунгиря одевались как арктические народы: в малицы и унты, с шапками и капорами. Новая работа отказалась от этих аналогий в пользу быта коренных народов Америки: через Берингию они были связаны с Северной Евразией. Результаты опубликованы в журнале «Российская археология».

Итоговый образ получился дерзким для ледникового периода: пончо, точь-в-точь мокасины, чулки до колен и непокрытая голова. Ученые не исключают, что накидки сшивали из шкур разного цвета или украшали аппликациями, а тонкая работа с бусами указывает на высокий статус погребенных.