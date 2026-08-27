Новости Татарстана

Рабочему в Татарстане, потерявшему пальцы на стройке моста, выплатят 100 тысяч

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Суд в Набережных Челнах обязал АО «Трест Камдорстрой» выплатить рабочему 100 тысяч рублей компенсации. Мужчина лишился двух пальцев на ноге после несчастного случая на строительстве моста на трассе Шали (М-7) – Бавлы (М-5). Об этом сообщили в прокуратуре Набережных Челнов.

Травму рабочий получил 3 декабря 2024 года. Во время работ на объекте он повредил стопу, врачам пришлось ампутировать два пальца. Прокуратура города обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда, и суд взыскал с компании требуемую сумму в полном объёме.

Ранее похожий случай произошёл на одном из заводов Набережных Челнов: работника ударило трубой, и он получил 600 тысяч рублей компенсации.

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