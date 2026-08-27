Минниханов обсудил промышленную безопасность с главой Ростехнадзора

В Татарстане 8 тыс. опасных производственных объектов, 39 тыс. объектов энергетики и 589 гидротехнических сооружений. Эти цифры Рустам Минниханов привел на заседании Ростехнадзора, которое прошло на Казанском нефтегазовом форуме. Раис поблагодарил службу за системный подход к промышленной безопасности.

Глава Ростехнадзора Александр Трембицкий рассказал о недавних результатах. В России впервые в мире заработал риск-ориентированный подход: все опасные объекты поделены на классы, введены 56 индикаторов риска, а все 27 госуслуг переведены в электронный вид. Появился и новый инструмент — соглашения об устранении нарушений с участием прокуратуры. Бизнесу разрешили использовать неоригинальные запчасти после экспертизы.

Минниханов подчеркнул, что республика внедряет современные системы контроля и мониторинга, обучает сотрудников и повышает культуру безопасности. Он назвал диалог с Ростехнадзором надежным фундаментом для устойчивого развития отрасли.