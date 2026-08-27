Технологии

Корректоры осанки не устраняют причину сутулости

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Врачи «Олимп Клиник МАРС» предупредили, что корректоры осанки не являются универсальным решением проблемы сутулости. По словам кандидатов медицинских наук Артура Газимиева и Михаила Бурцева, такие устройства лишь маскируют нарушение и не восстанавливают мышечный баланс. Их слова приводит «Известия» 26 августа.

Специалисты пояснили, что длительная работа за компьютером и использование смартфонов приводят к верхнему перекрестному синдрому: голова вытягивается вперед, плечи сводятся, грудной отдел позвоночника искривляется. В результате возникает дисбаланс мышц шеи, туловища и поясницы, который может вызывать боли и головные боли.

Врачи отмечают, что корректоры могут быть полезны только при определенных заболеваниях и после операций, когда нужна поддержка тканей. Однако бесконтрольное ношение может ослабить мышцы, а неправильно подобранное изделие — вызвать дискомфорт, зажимы и даже нарушение дыхания.

Основой исправления осанки специалисты называют работу с мышцами: растяжку грудных мышц, повышение подвижности позвоночника, укрепление стабилизаторов лопаток и выпрямителей спины. Плавание или йога подойдут для поддержания результата, но программа должна подбираться индивидуально.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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