В жилом массиве Чебакса в Казани открылась новая спортивная площадка

В казанском жилом массиве Чебакса открылась многофункциональная спортплощадка. Ее построила компания «Газпром межрегионгаз Казань» по инициативе гендиректора Айдара Тагирова, который также является депутатом Госсовета Татарстана. Идею поддержали в администрации Советского района — местные жители давно просили о таком объекте.

На открытии побывали зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов, Айдар Тагиров и глава района Роман Фатхутдинов. Камалтынов отметил, что народная программа «Единой России» как раз формируется из таких просьб. «Эта площадка — наглядный пример, как партийцы вместе с исполнительной властью решают вопросы», — подчеркнул он.

Площадка получилась универсальной: тут и футбольное поле, и баскетбольная зона, и детские горки с качелями. По словам Тагирова, при проектировании учитывали пожелания жителей. Фатхутдинов добавил: строительство заняло всего 2,5 месяца, а всего в этом году в районе появится шесть таких площадок благодаря спонсорской поддержке.

Завершилось открытие дружеским матчем между командой «Газпром межрегионгаз Казань» и местными жителями. Почетные гости высадили деревья рядом с новой площадкой.