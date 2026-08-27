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В жилом массиве Чебакса в Казани открылась новая спортивная площадка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В жилом массиве Чебакса открылась новая спортпл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В казанском жилом массиве Чебакса открылась многофункциональная спортплощадка. Ее построила компания «Газпром межрегионгаз Казань» по инициативе гендиректора Айдара Тагирова, который также является депутатом Госсовета Татарстана. Идею поддержали в администрации Советского района — местные жители давно просили о таком объекте.

На открытии побывали зампредседателя Госсовета Юрий Камалтынов, Айдар Тагиров и глава района Роман Фатхутдинов. Камалтынов отметил, что народная программа «Единой России» как раз формируется из таких просьб. «Эта площадка — наглядный пример, как партийцы вместе с исполнительной властью решают вопросы», — подчеркнул он.

Площадка получилась универсальной: тут и футбольное поле, и баскетбольная зона, и детские горки с качелями. По словам Тагирова, при проектировании учитывали пожелания жителей. Фатхутдинов добавил: строительство заняло всего 2,5 месяца, а всего в этом году в районе появится шесть таких площадок благодаря спонсорской поддержке.

Завершилось открытие дружеским матчем между командой «Газпром межрегионгаз Казань» и местными жителями. Почетные гости высадили деревья рядом с новой площадкой.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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