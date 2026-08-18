В рекламе Google Pixel 11 заметили неизвестный фитнес-трекер

В рекламных роликах смартфона Google Pixel 11, опубликованных на YouTube, обнаружился фитнес-трекер с экраном, который не похож на Pixel Watch 5 или Fitbit Air. Об этом сообщает издание Ferra.

По форме устройство напоминает «таблетку» Xiaomi Mi Band, но оно шире. Возможно, это новое поколение Fitbit Charge, однако инсайдеры эту информацию не подтверждают.

Не исключено, что появление гаджета — ошибка дизайнера. Впрочем, трекер заметили и в других роликах, поэтому версия о намеренном «вбросе» для обсуждения в СМИ тоже имеет право на существование.

Официального анонса от Google не было. Название, цена и дата выхода устройства пока неизвестны.