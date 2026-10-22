Новости Казани

Свыше 700 казанцев записались на бесплатные курсы татарского языка

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Казани более 700 человек записались на беспла...

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Более семисот казанцев изъявили желание учить татарский язык на бесплатных курсах, которые организовала городская мэрия. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Набор нынешнего года оказался массовым: заявки на занятия подали свыше семисот человек. Платить за обучение не нужно — курсы для горожан бесплатные, поэтому попасть на них может любой желающий.

Заключительный в 2026 году поток по изучению татарского языка стартует в середине ноября. Именно ноябрьские занятия станут последними в этом году.

Организатором курсов выступает мэрия Казани: обучение для участников бесплатное, а старт последнего в 2026 году потока назначен на середину ноября. Всего на этот набор записались более семисот человек, уточнили в пресс-службе.

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