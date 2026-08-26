Рустам Минниханов ознакомился с проектами развития СИБУРа в Татарстане

СИБУР вложил в Татарстан 406 миллиардов рублей за четыре с половиной года. Эту цифру сегодня озвучили Рустаму Минниханову на стенде компании – участника Татарстанского нефтегазохимического форума в Казани.

Руслан Гиззатуллин, управляющий директор СИБУРа, рассказал о ключевых проектах. Главный из них – комплекс ЭП-600, который построили на «Нижнекамскнефтехиме» и запустили в 2025 году. В него вложили 200 миллиардов рублей, он уже выпустил более 1,2 миллиона тонн продукции.

ЭП-600 позволил создать в Нижнекамске новый производственный кластер. Уже получена тестовая партия гексена – впервые в России. Этот продукт нужен для производства полиэтилена высокой плотности, его будут использовать на «Казаньоргсинтезе» и других предприятиях компании.

В Казани рядом с «Казаньоргсинтезом» появится научно-производственный кластер. Он объединит исследовательский центр и масштабирование химических технологий. Здесь же построят крупнейшую в России фабрику катализаторов для полимеров – она обеспечит независимость от импорта.

Не забывают и о людях. В Нижнекамске строят школу, где углубленно изучают химию. Это будет самая большая частная школа в регионе, причем бесплатная. Также там реконструируют санаторий и создают парк нефтехимиков, а в Казани готовится к открытию новый участок экотропы у «Казаньоргсинтеза».