Архитектор Валеева показала новый Центр регби для «Стрелы-Ак Барс» в Казани

Архитектор Елена Валеева показала почти готовый Центр регби в Казани. «Стрела-Ак Барс» получит одну из немногих в России специализированных арен — с круглогодичным полем с подогревом, искусственным газоном и отдельным тренировочным полем с натуральной травой. Трибуны рассчитаны на 1750 зрителей.

Внутри — фан-зона с фуд-кортом и фирменным магазином, современные КПП и отдельные входы для своей команды, гостей и зрителей. Для телетрансляций оборудовали парковку с выводами оптических кабелей. В интерьерах — стиль Urban Loft: настоящие мячи, мотивирующие цитаты, черно-белые фото побед.

В командной зоне — сауна с купелью, массажные, медблок, тренажерный зал и беговая дорожка на 62 метра. Для семей игроков — гостиные и детская комната. Работы идут круглосуточно, открытие уже близко.