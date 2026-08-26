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Архитектор Валеева показала новый Центр регби для «Стрелы-Ак Барс» в Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Архитектор Елена Валеева показала новый Центр р...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Архитектор Елена Валеева показала почти готовый Центр регби в Казани. «Стрела-Ак Барс» получит одну из немногих в России специализированных арен — с круглогодичным полем с подогревом, искусственным газоном и отдельным тренировочным полем с натуральной травой. Трибуны рассчитаны на 1750 зрителей.

Внутри — фан-зона с фуд-кортом и фирменным магазином, современные КПП и отдельные входы для своей команды, гостей и зрителей. Для телетрансляций оборудовали парковку с выводами оптических кабелей. В интерьерах — стиль Urban Loft: настоящие мячи, мотивирующие цитаты, черно-белые фото побед.

В командной зоне — сауна с купелью, массажные, медблок, тренажерный зал и беговая дорожка на 62 метра. Для семей игроков — гостиные и детская комната. Работы идут круглосуточно, открытие уже близко.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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