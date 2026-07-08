Медицинские новинки представили на "Иннопроме"

На международной промышленной выставке "Иннопром" представили современное медицинское оборудование. Свердловская ассоциация медицинских и фармацевтических производителей организовала единый стенд для семи уральских компаний. Среди экспонатов — функциональная кровать на электроприводе, полностью российского производства, и мощный хирургический светильник. Также показали компактный дефибриллятор со встроенным SIM-модулем, который передает данные врачу по СМС. Как отметили на стенде, аппаратом может пользоваться любой человек благодаря простому интерфейсу. Его применяют в машинах скорой помощи и общественных местах. сообщает Российская газета.

Особая гордость — краниофиксаторы из российского титана, используемые в черепной нейрохирургии. Рядом стоял аппарат ИВЛ для пациентов любого возраста. Его особенность — автоматическая подстройка параметров вентиляции и контроль давления в манжетной трубке, что обычно делается вручную.

В первом павильоне представили уникальный для российского рынка многофункциональный инкубатор. Он поддерживает температуру, влажность и концентрацию кислорода, оснащен датчиками пульсоксиметрии и температуры, манжеткой для измерения давления. Есть модуль, который будит малыша при падении сатурации или сердцебиения. Встроены весы для динамического контроля веса и лампа фототерапии для лечения желтухи. Благодаря открытой реанимационной системе и подвижной конструкции ребенка можно осматривать, не доставая. Платформа вращается на 360 градусов, все стенки откидываются.

Выставочный образец интерактивен: можно просунуть руку и ощутить климат внутри. Для наглядности лежит кукла, имитирующая движения младенца. У разработки есть зарубежные аналоги — российская модель пятая после американского, немецкого, японского и китайского производителей. Инкубатор полгода проходил испытания в Росздравнадзоре и получил регистрационное удостоверение в конце прошлого месяца.

На "Иннопроме" также обсуждают современную медицину на пленарных заседаниях и конференциях. В рамках деловой программы прошла питч-сессия "Развитие медицинской и фармацевтической промышленности в Свердловской области".