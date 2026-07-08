Технологии

Почему законопроект об ИИ вызвал резкую критику

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в РФ». Один из пунктов разрешает использовать для обучения ИИ произведения, опубликованные в интернете, без согласия авторов и выплаты вознаграждения. Это вызвало резкую реакцию писателей, музыкантов, продюсеров и режиссеров.

Спорная норма позволяет использовать защищенные авторским правом произведения для обучения нейросетей без согласия правообладателя. Разработчики предлагают механизм opt-out — право автора самостоятельно запретить использование своих произведений. Однако на практике это перекладывает ответственность на правообладателя: ему придется отслеживать публикации и направлять уведомления.

Особую тревогу вызывает ситуация с пиратским контентом. Если произведение незаконно размещено на стороннем сайте и попало в обучающую выборку, правообладатель часто даже не узнает об этом. Получается парадокс: государство борется с пиратством, но законопроект может легализовать использование такого контента для коммерческих систем ИИ.

Генеральный директор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьев отметил, что техническими средствами защитить контент невозможно из-за пиратских библиотек. Режиссер Никита Высоцкий убежден, что развитие ИИ не должно происходить за счет бесплатного использования чужого творчества. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин подчеркнул, что авторы вкладывают жизнь в произведения, и отнимать у них последний кусок хлеба неправильно.

Депутаты, участвующие в разработке, подчеркивают: инициатива не отменяет авторское право. Первый зампред комитета ГД по информполитике Марина Ким заявила, что при доработке важно обсудить механизмы защиты контента: согласие правообладателя, прозрачность использования, справедливое вознаграждение и ответственность за незаконную имитацию. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что законопроект вводит механизм, позволяющий авторам запретить использование своих произведений через специальные скрытые теги на веб-страницах.

Не все видят опасность. Писатель Александр Цыпкин считает обсуждение «борьбой с ветряными мельницами». Режиссер Владимир Котт полагает, что обучение нейросетей ближе к получению знаний человеком, чем к коммерческому использованию. Однако законопроект практически ничего не говорит об ответственности владельцев ИИ-сервисов за ложную информацию, что вызывает вопросы.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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