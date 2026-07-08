Ученые обнаружили, что даже умеренное снижение насосной функции сердца может быть связано с микроскопическими изменениями в областях мозга, отвечающих за память. Об этом 6 июля сообщил журнал Live Science.

Исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь, но дополняет данные о тесной взаимосвязи сердечно-сосудистой системы и мозга. Консультант-невролог по инсульту Ян Шайтц из берлинской Charite отметил: «Сохранение здоровой коммуникации между мозгом и сердцем — ключ к здоровому старению. Здоровый образ жизни, защищающий сердечно-сосудистую систему, полезен и сердцу, и мозгу».

В исследовании участвовали 73 пациента с сердечными симптомами из Heart Center Leipzig в Германии, у части из которых была подтверждена ишемическая болезнь сердца или сердечная недостаточность, а также 95 человек без сердечных симптомов. В начале у всех измерили функцию сердца, а через 3,5 года провели когнитивные тесты и МРТ головного мозга.

Среди 168 участников менее эффективная насосная функция сердца в начале была связана с более выраженными признаками повреждения серого вещества спустя годы, независимо от диагноза сердечной недостаточности. Когнитивные тесты у пациентов с сердечными заболеваниями оценивали внимание, исполнительные функции, обучение и память. Связь со слабой насосной функцией обнаружена именно для памяти: у участников с низкой эффективностью работы сердца было больше микроскопических повреждений в зонах мозга, связанных с памятью, что коррелировало с худшими результатами тестов.

Соавтор исследования Ся Чжан из Института когнитивных и мозговых наук Общества Макса Планка заявила: «Мозг может демонстрировать тонкие изменения на тканевом уровне, связанные с сердечной дисфункцией, еще до очевидного уменьшения объема мозга или клинической деменции». Будущие исследования должны подтвердить выводы на более крупных выборках и с несколькими временными точками наблюдения.

Ученые отмечают, что работа не изучала напрямую влияние физической нагрузки, но результаты могут частично объяснять, почему регулярные упражнения связывают с более здоровым старением мозга: они поддерживают сердечно-сосудистую функцию, сосудистое здоровье и регуляцию мозгового кровотока.