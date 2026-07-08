Технологии

IBM создала первый чип класса 0,7 нм для мощного ИИ

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
IBM представила технологию NanoStack с чипом кл...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Компания IBM анонсировала технологию NanoStack, которая позволяет размещать транзисторы в несколько слоев. Новая архитектура вмещает почти 100 миллиардов транзисторов на микросхеме размером с ноготь — вдвое больше, чем в предыдущем поколении. Обычно оптимальным считается длина затвора транзистора 1 нм, но инженеры нашли способ обойти физические ограничения.

В основе NanoStack лежит узел 0,7 нанометра (7 ангстремов). Фактически используются транзисторы с шагом 2 нм, как в техпроцессе 2021 года. Инновация в том, что они расположены на одном основании в несколько слоев в шахматном порядке. Базовая единица — пара транзисторов друг над другом, каждый состоит из трех слоев толщиной 5 нм (15 рядов атомов кремния). Расстояние между слоями — 9 нм.

По оценкам IBM, производительность может вырасти на 50%, а энергоэффективность — на 70%. Для серверов, обслуживающих ИИ, второе улучшение особенно важно из-за высокого энергопотребления.

Сама компания не производит чипы коммерчески. Она сотрудничает с японской Rapidus и южнокорейской Samsung. Когда начнется выпуск NanoStack, пока не объявлено. Разработчики предполагают, что это может произойти в ближайшие пять лет, но вероятнее — около десятилетия.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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