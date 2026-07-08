Короткий сон связали с риском набора веса

Ученые выяснили, что сокращение сна на 80 минут в день в течение полутора месяцев ведет к увеличению массы тела и снижению физической активности. Результаты исследования 6 июля опубликовал журнал Medical Xpress.

В эксперименте участвовали 95 взрослых добровольцев, которые обычно спят от семи до восьми часов. Их попросили уменьшить время отдыха на 1,5 часа ежедневно на протяжении шести недель. За этот период участники набрали в среднем около 0,45 кг. Кроме того, специалисты отметили рост показателей малоподвижного образа жизни: время неактивности увеличилось в среднем на 17 минут в день, а у мужчин и женщин в период постпаузы — почти на 30 минут.

Руководитель исследования, профессор нутрициологии Колумбийского университета Мари-Пьер Сент-Онж, отметила, что достаточное количество сна может снизить риск набора веса и развития сопутствующих заболеваний, включая болезни сердца и диабет. По ее словам, с возрастом люди обычно набирают вес, а ожирение становится основным фактором риска сердечно-сосудистых патологий. Однако сосредоточение на более здоровом питании и увеличении физической активности — упрощенный подход, который трудно поддерживать долгое время.

Авторы работы подчеркнули, что большинство предыдущих исследований фокусировалось на экстремальном лишении сна до четырех часов в сутки. Текущий эксперимент имитировал хронический легкий недосып, характерный для 30% взрослого населения. Соавтор исследования Фарис Зурайкат отметил, что если экстраполировать данные на год, то сокращение сна менее чем на 1,5 часа за ночь может привести к клинически значимому увеличению веса.

Ранее команда Сент-Онж установила, что у женщин с сердечно-сосудистыми рисками при аналогичном недосыпе повышается резистентность к инсулину, что является фактором развития диабета 2-го типа. У пациентов с предрасположенностью к болезням сердца также зафиксировано увеличение количества воспалительных клеток в сердечной ткани.