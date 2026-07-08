Технологии

Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Чаще всего из аксессуаров для смартфонов подделывают зарядные устройства. Об этом рассказали в издании How-To Geek.

С тех пор как Apple, Samsung и другие бренды перестали класть зарядные адаптеры в комплект к телефонам, рынок поддельных устройств начал процветать. Фейковые девайсы могут быть опасны и не обеспечивают заявленной скорости зарядки.

В списке часто подделываемых устройств также оказались беспроводные наушники — в основном Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds. Упаковка и дизайн подделок почти неотличимы от оригинала, звук у них неплохой, и часто используются настоящие серийные номера.

Помимо этого, на рынке встречаются поддельные карты памяти. Журналисты советуют покупать носители в крупных или проверенных торговых сетях. Распространены и ненастоящие чехлы для смартфонов, которые копируют оригинальную продукцию. Современные поддельные чехлы могут иметь хорошее качество и служить годами.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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