Наука

ИИ-модель из МТУСИ предсказывает вспышки инфекций за 6–8 недель

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
Подписаться на Дзен.канал

Гибридную систему искусственного интеллекта, способную прогнозировать вспышки инфекционных заболеваний, создали в Московском техническом университете связи и информатики (МТУСИ). Разработка объединяет методы машинного обучения, анализ временных рядов, климатических и эпидемиологических данных.

Модель обучали на данных о заболеваемости малярией в Анголе за 2000–2025 годы. После обучения система научилась предсказывать развитие эпидемиологической ситуации на срок от шести до восьми недель.

Как отметил студент факультета кибербезопасности МТУСИ Жоаким Тимотео, особенность модели — сочетание нескольких аналитических подходов, что позволяет выявлять сложные закономерности. Цель — не просто прогнозировать число случаев, а предоставить органам здравоохранения инструмент для раннего выявления риска вспышек и оптимизации ресурсов.

Архитектура модели универсальна, поэтому ее можно адаптировать для других стран, включая Россию. В перспективе технологию планируют использовать для прогнозирования сезонного гриппа, туберкулеза и новых вирусных заболеваний с пандемическим потенциалом, таких как коронавирус.

Врач-инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков пояснил, что наибольший пандемический потенциал имеют респираторные инфекции, вызываемые РНК-вирусами, из-за их высокой скорости мутаций. Он также отметил угрозу устойчивых к антибиотикам бактерий и расширение ареала переносчиков инфекций из-за изменения климата.

Операционный директор компании «АрхиТех ИИ» Артем Карпов назвал разработку перспективным прототипом, но подчеркнул необходимость обучения на отечественных данных и тестирования с эпидемиологами для практического применения в России.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Курицу и говядину больше не покупаю: это мясо оказалось выгоднее для здоровья и семейного бюджета

Интересное в Казани

день назад

«Новый свет»: где загородная тишина встречается с городским комфортом

метод холодного тумана дезинфекция описание

Важное в РТ

день назад

Участники «Политических боев» в Казани изложили позиции по актуальным темам

Новости России

день назад

Пенсии могут удвоить уже с 70 лет: в Госдуме сделали заявление, которое обсуждают пенсионеры

переклейка обоев в Нижнем Новгороде

Гороскопы

день назад

Июль-2026 перевернет их судьбу: астролог назвала знаки, которых ждет любовь и счастье

Технологии

день назад

Если звонит незнакомец: ответ «да» на эти три вопроса может грозить проблемами

Польза

9 часов назад

Запах пота исчезает без дезодоранта: это масло наносят на ладони и протирают подмышки

Наука

день назад

Ученые выяснили, какая профессия снижает риск болезни Альцгеймера
Новости Казани
4 часа назад

Из-за забега «Ночная Казань» перекроют несколько улиц

В Казани 11-12 июля из-за забега «Ночная Казань...

Польза

час назад

Самая большая печаль лечится не слезами: мудрость Омара Хайяма звучит актуально спустя 1000 лет

Технологии

час назад

Названы часто подделываемые аксессуары для смартфона

Технологии

2 часа назад

В России разрабатывают беспилотную оптовую доставку

Технологии

6 часов назад

Почему законопроект об ИИ вызвал резкую критику
Уборка озимых в Татарстане начнется в июле
Новости Татарстана
9 часов назад

Уборка озимых в Татарстане начнется в июле

Наука

9 часов назад

Ученые выявили бактерии, предсказывающие диабет 2 типа

Наука

10 часов назад

Ученые создали упаковку из тыквенной кожуры для сохранения свежести продуктов

Наука

10 часов назад

Нейросети оказались щедрее людей в финансовых играх
28 лет опыта, 13 клиник и брекеты со скидкой: г...
Гид по Казани
5 дней назад

28 лет опыта, 13 клиник и брекеты со скидкой: где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией