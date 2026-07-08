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Поездка в автобусах из Казани в Зеленодольск подорожала

Служба новостей Автор статьи
С 1 июля повысилась стоимость проезда на автобу...

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С 1 июля повысилась стоимость проезда на нескольких пригородных и межрегиональных автобусных маршрутах. Решение приняло Зеленодольское пассажирское автотранспортное предприятие. Причиной стал значительный рост цен на топливо и увеличение расходов на обслуживание подвижного состава, сообщает «БИЗНЕС Online».

Проезд на маршрутах № 104 и 104а из Казани в Зеленодольск вырос с 180 до 200 рублей. На маршруте № 110 Васильево — Осиново — Казань цена поднялась до 180 рублей. До 180 рублей увеличилась стоимость на маршруте № 552 Зеленодольск — Кульбаши — Казань. Межрегиональный маршрут № 403 Зеленодольск — Волжск теперь стоит 100 рублей.

Владелец зеленодольского ООО «Экспресс» Дмитрий Грузков отметил, что в среднем расходы перевозчиков выросли примерно на 15%. Свою роль сыграла и отмена льгот по отчислениям на социальное и пенсионное страхование.

«Ждем решения по компенсации за льготные поездки. От него будет зависеть дальнейший рост стоимости проезда», — цитирует Грузкова «БИЗНЕС Online».

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