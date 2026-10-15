Картошка и одно яйцо спасают голодный вечер: готовлю лепёшку размером со сковороду

Когда в холодильнике почти пусто, а ужин нужен прямо сейчас, выручает обычная картошка. Из нескольких клубней и одного яйца можно приготовить большую румяную лепёшку на всю сковороду. Снаружи она покрывается аппетитной корочкой, а внутри остаётся мягкой и сочной.

По вкусу блюдо напоминает огромный драник, только возиться с отдельными порциями не придётся. Вся картофельная масса жарится сразу, а на приготовление уходит около 25 минут.

Что понадобится для картофельной лепёшки

На 2 порции:

картофель — 4 средних клубня (около 500 г);

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 1 ст. л.;

репчатый лук — ½ небольшой головки;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — ½ ч. л. или по вкусу;

чёрный перец — по вкусу.

Мука помогает лепёшке держать форму, особенно если картофель оказался сочным. При этом добавлять её слишком много не нужно, иначе вместо нежной картофельной основы получится плотное тесто.

Как приготовить большую лепёшку на сковороде

Очистите картофель и натрите на крупной тёрке. Лук измельчите на мелкой тёрке или очень мелко нарежьте. Слегка отожмите картофельную массу руками, чтобы убрать избыток жидкости. Полностью высушивать её не нужно. Добавьте яйцо, лук, муку, соль и чёрный перец. Хорошо перемешайте, чтобы яйцо равномерно распределилось между картофельными кусочками. Разогрейте сковороду диаметром 22–24 см с растительным маслом. Выложите картофельную смесь и разровняйте лопаткой в лепёшку толщиной примерно 1–1,5 см. Уменьшите нагрев до среднего или чуть ниже, накройте крышкой и готовьте 8–10 минут. Нижняя сторона должна подрумяниться, а картофель — начать размягчаться. Накройте сковороду большой плоской тарелкой и аккуратно переверните на неё лепёшку. Затем сдвиньте обратно на сковороду непрожаренной стороной вниз. Готовьте ещё 7–10 минут, последние несколько минут без крышки. Проверьте готовность: картофель внутри должен стать полностью мягким, без хруста сырой стружки.

Готовую лепёшку переложите на тарелку и разрежьте на треугольники, как пиццу. Особенно вкусно подавать её горячей, со сметаной и свежей зеленью.

Почему лепёшка разваливается при переворачивании

Главная причина — слишком влажная картофельная масса. Если не отжать лишний сок, яйцо и мука не смогут хорошо связать ингредиенты, а лепёшка получится рыхлой.

Не стоит и торопиться с переворачиванием. Сначала снизу должна образоваться достаточно плотная золотистая корочка, которая удержит картофель вместе.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для первого раза лучше взять сковороду небольшого диаметра и сделать лепёшку не слишком толстой. Так её будет проще перевернуть, а середина успеет приготовиться одновременно с румяной корочкой.

Чем дополнить картофельный ужин

В картофельную массу можно добавить немного тёртого сыра, мелко нарезанного укропа или щепотку сушёного чеснока. Сыр сделает вкус насыщеннее, а зелень добавит свежести.

Если хочется более сытного блюда, подайте лепёшку с грибами, тушёными овощами или простым салатом из помидоров. Но и без дополнительных продуктов она получается вполне самостоятельным ужином.

Такая картофельная лепёшка особенно удобна, когда не хочется долго стоять у плиты. Несколько доступных ингредиентов, одна сковорода — и вместо привычной жареной картошки на столе появляется совсем другое блюдо.

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