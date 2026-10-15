В Татарстане предупредили о новой схеме мошенничества с кредитами

Мошенники взяли на вооружение сбои в работе онлайн-сервисов, чтобы обманывать людей и оформлять на них кредиты. О новой уловке предупредили в Министерстве цифрового развития Татарстана.

Подробности привел начальник отдела информационной безопасности ведомства Ленар Бадыков. Выступая на пресс-конференции, он пояснил: злоумышленники ссылаются на неполадки цифровых платформ и используют это как повод для своих махинаций.

Впрочем, на территории республики таких эпизодов пока не зафиксировано. Именно поэтому жителей просят не терять бдительность, если им приходят подозрительные сообщения о технических сбоях онлайн-сервисов, и никому не передавать свои личные данные.

О похожих уловках специалисты говорили и раньше. Аферисты под самыми разными предлогами стараются выманить у граждан доступ к персональной информации и банковским счетам.