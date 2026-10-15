Новости Татарстана

В Татарстане предупредили о новой схеме мошенничества с кредитами

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Минцифры Татарстана предупредило о новой схеме ...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Мошенники взяли на вооружение сбои в работе онлайн-сервисов, чтобы обманывать людей и оформлять на них кредиты. О новой уловке предупредили в Министерстве цифрового развития Татарстана.

Подробности привел начальник отдела информационной безопасности ведомства Ленар Бадыков. Выступая на пресс-конференции, он пояснил: злоумышленники ссылаются на неполадки цифровых платформ и используют это как повод для своих махинаций.

Впрочем, на территории республики таких эпизодов пока не зафиксировано. Именно поэтому жителей просят не терять бдительность, если им приходят подозрительные сообщения о технических сбоях онлайн-сервисов, и никому не передавать свои личные данные.

О похожих уловках специалисты говорили и раньше. Аферисты под самыми разными предлогами стараются выманить у граждан доступ к персональной информации и банковским счетам.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник рассказал, почему Бог забирает людей раньше срока

Интересное в Казани

день назад

Отопление отложили на осень: рассказываем, как в Казани выбрать радиаторы без спешки и лишних трат

отрава от клопов

Не у нас

10 часов назад

От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России

Интересное в Казани

3 дня назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов

установка кондиционеров в квартире в Новосибирске

Не у нас

10 часов назад

Холанд обошел двух легенд футбола по голам в ЛЧ

Не у нас

10 часов назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

день назад

Перечислены 6 признаков возможной остановки сердца

Кулинария

день назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Не у нас

10 часов назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию
Лайфхаки
20 минут назад

3 шага для обрезки плетистых роз после заморозков

Когда обрезать плетистые розы осенью и какие тр...

Кулинария

час назад

Картошка и одно яйцо спасают голодный вечер: готовлю лепёшку размером со сковороду

Интересное в Казани

день назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди

Не у нас

3 часа назад

Православным объяснили, почему нательный крест может менять цвет

Кулинария

4 часа назад

Соседка добавила в тесто для блинов кипяток: теперь понимаю, почему их называют кружевными
В Татарстане предупредили о новой схеме мошенни...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане предупредили о новой схеме мошенничества с кредитами

Не у нас

5 часов назад

Верующим объяснили, за какое поведение могут осудить в храме

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстан будет набирать специалистов из Индии по заявкам компаний

Кулинария

7 часов назад

Свекровь удивилась, что я не мою грибы под краном: объяснила, когда это действительно нужно
За что стоит платить, а за что — нет: какие опц...
Интересное в Казани
6 дней назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы