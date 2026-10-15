Новости Казани

Первый борт в Грозный отправится из нового терминала аэропорта Казани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Новый терминал казанского аэропорта начал работу в тестовом режиме. Первым рейсом, который отправится из него, станет борт «ЮВТ Аэро» RT 529 в Грозный — такие сведения приводятся на онлайн-табло воздушной гавани.

Вылет запланирован на 12:05 по московскому времени, самолет Bombardier CRJ200 сядет в столице Чечни в 14:45. Прямо сейчас в новом терминале уже идет регистрация пассажиров.

Любопытная деталь: на прилет в новый терминал сегодня не запланировано ни одного рейса. Пусто в расписании и на завтра, 16 октября, — ни вылетов, ни прилетов там пока не значится.

Техническое открытие объекта намечено на сегодня, ожидается приезд главы республики Рустама Минниханова. Здание уже проверил Гостехнадзор — нарушений не нашли. Изначально терминал планировали открыть ко Дню города, но запуск пришлось отложить из-за строительства воздушного перехода и тестирования IT-систем.

Пропускная способность аэропорта после запуска вырастет с 2,5 миллиона пассажиров в год более чем втрое — до 6 миллионов. В стройку вложили около 20 миллиардов рублей. Новый корпус будет обслуживать внутренние рейсы, а терминал 1А переделают под международные направления и реконструируют.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

Священник рассказал, почему Бог забирает людей раньше срока

Интересное в Казани

23 часа назад

Школа без лишней гонки: как сохранить качество обучения и оставить время на жизнь

эффективный спрей от тараканов

Не у нас

день назад

Священник Головин назвал четыре главных смертных греха

Интересное в Казани

2 дня назад

«А сколько осталось до зарплаты?»: как в Казани устроить гастрономическое путешествие без перелётов

стиральная машина электролюкс ремонт в Уфе

Не у нас

день назад

Перечислены 6 признаков возможной остановки сердца

Кулинария

16 часов назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Кулинария

день назад

Вместо привычного борща варю венгерский гуляш-суп: столько мяса, картошки и ароматной паприки, что второе блюдо уже не требуется

Кулинария

день назад

Больше не леплю обычные котлеты: делаю мясные «гнёзда» с сочной начинкой под сырной шапкой — выглядят как праздничное блюдо

Кулинария

10 часов назад

Яблоки больше не прячу в шарлотку: готовлю французский тарт татен с карамельной корочкой
Лайфхаки
4 часа назад

5 правил посадки в поезд, чтобы не остаться на перроне

Что проверить перед посадкой в поезд, чтобы не ...

Кулинария

26 минут назад

Борщ получился кислым до слез: этот бабушкин прием вернул ему нормальный вкус

Интересное в Казани

23 часа назад

Отопление отложили на осень: рассказываем, как в Казани выбрать радиаторы без спешки и лишних трат

Не у нас

45 минут назад

Индексы АТР в четверг падают на 1,6%, KOSPI резко снижался

Не у нас

47 минут назад

Никитин сообщил о росте числа судов под флагом РФ
Казанцы могут пожаловаться на курьеров через но...
Новости Казани
23 часа назад

Казанцы могут пожаловаться на курьеров через новый чат-бот

Не у нас

48 минут назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

50 минут назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию

Не у нас

52 минуты назад

От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России
За что стоит платить, а за что — нет: какие опц...
Интересное в Казани
6 дней назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы