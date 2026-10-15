Первый борт в Грозный отправится из нового терминала аэропорта Казани

Новый терминал казанского аэропорта начал работу в тестовом режиме. Первым рейсом, который отправится из него, станет борт «ЮВТ Аэро» RT 529 в Грозный — такие сведения приводятся на онлайн-табло воздушной гавани.

Вылет запланирован на 12:05 по московскому времени, самолет Bombardier CRJ200 сядет в столице Чечни в 14:45. Прямо сейчас в новом терминале уже идет регистрация пассажиров.

Любопытная деталь: на прилет в новый терминал сегодня не запланировано ни одного рейса. Пусто в расписании и на завтра, 16 октября, — ни вылетов, ни прилетов там пока не значится.

Техническое открытие объекта намечено на сегодня, ожидается приезд главы республики Рустама Минниханова. Здание уже проверил Гостехнадзор — нарушений не нашли. Изначально терминал планировали открыть ко Дню города, но запуск пришлось отложить из-за строительства воздушного перехода и тестирования IT-систем.

Пропускная способность аэропорта после запуска вырастет с 2,5 миллиона пассажиров в год более чем втрое — до 6 миллионов. В стройку вложили около 20 миллиардов рублей. Новый корпус будет обслуживать внутренние рейсы, а терминал 1А переделают под международные направления и реконструируют.