Промпарк в Приволжском районе Казани станет кластером полного цикла

Промышленный парк в Приволжском районе Казани вскоре превратится в креативный кластер полного цикла. Автор проекта Вячеслав Пимурзин утверждает, что подобного пространства в мире пока не создавали. Об этих планах он рассказал на десятой архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги», которая в этом году проходит прямо на территории бывшего промпарка.

Спикер пояснил, что его команда проанализировала российские и международные кластеры. Почти все они работают с ограничениями: одна площадка нацелена только на образование, другая — исключительно на мастерские или выпуск продукта. Именно поэтому казанское место решили сделать универсальным.

«Полный функционал необходим для того, чтобы рождались не только идеи, но и готовые продукты — от талантливого студента до профессионала своей отрасли», — отметил бизнесмен.

Генеральный план включает сразу восемь функций. Здесь появятся культурный медиацентр, ретейл, девять мастерских крафта, профессиональный кластер, событийный центр и иммерсивный ресторан. Отдельное место автор отвел под альтернативное жильё для талантливой молодежи — такого, по его словам, еще не реализовывал никто. Наполнять его будут всеми услугами, которые нужны молодым людям, исходя из их запросов. Бесплатно пожить в кластере можно будет год.

Пимурзин также напомнил, зачем архитекторы, дизайнеры и проектировщики вообще идут в профессию. «Все мы стремимся к идеальной форме и находимся в постоянном поиске. И когда мы идем за ней, мы создаем невероятные вещи», — сказал он, добавив, что площадка как раз должна собрать людей, готовых создавать особенное.