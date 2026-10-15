Свекровь удивилась, что я не мою грибы под краном: объяснила, когда это действительно нужно

Перед приготовлением грибов многие автоматически отправляют их под струю воды. Кажется, что иначе на шляпках останутся грязь и песок. Но иногда достаточно обычной щетки или влажной салфетки, а в других случаях без промывания действительно не обойтись.

Все зависит от вида грибов, степени загрязнения и того, как их собираются готовить. Особенно заметна разница при жарке: лишняя вода на поверхности мешает грибам быстро подрумяниться.

Почему шампиньоны не всегда нужно мыть

Магазинные шампиньоны часто продаются практически чистыми. Если на них нет заметных загрязнений, достаточно удалить остатки субстрата мягкой щеткой или протереть поверхность слегка влажным бумажным полотенцем.

Это удобно, когда грибы собираются жарить. Чем суше поверхность, тем быстрее испаряется влага и тем легче получить золотистую корочку.

Однако распространенное утверждение, будто шампиньоны моментально впитывают огромное количество воды при любом контакте с ней, преувеличено. Короткое промывание не испортит грибы, если затем тщательно их обсушить.

Когда грибы обязательно нужно промывать

Если на шампиньонах видны частицы земли или субстрата, которые невозможно удалить щеткой, их лучше быстро ополоснуть прохладной проточной водой. После этого грибы необходимо обсушить.

С лесными грибами ситуация сложнее. Между пластинками и складками могут оставаться песок, хвоя и мелкий мусор, поэтому одной салфетки бывает недостаточно.

Чтобы правильно подготовить грибы:

Осмотрите каждый гриб, удалите поврежденные участки и крупный мусор. Срежьте загрязненные кончики ножек и очистите места, где остались частицы земли. Если загрязнений немного, воспользуйтесь мягкой щеткой или влажным полотенцем. При необходимости быстро промойте грибы под прохладной водой. Не оставляйте их надолго замоченными без необходимости. Разложите грибы на полотенце и дайте поверхности обсохнуть перед приготовлением.

Некоторые виды грибов требуют особой очистки или предварительной термической обработки. Поэтому для лесных грибов важно учитывать конкретный вид и использовать только те экземпляры, в съедобности которых нет сомнений.

Почему мокрые грибы плохо жарятся

Когда влажные шампиньоны попадают на сковороду, вода начинает испаряться. Если грибов много, температура поверхности снижается, и вместо румяной корочки получается тушение в собственном соке.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после промывания разложите шампиньоны на сухом полотенце и промокните сверху. Жарьте небольшими партиями на хорошо разогретой сковороде, чтобы лишняя влага быстрее испарялась.

Не стоит также заранее солить грибы, если хочется получить выраженную корочку. Соль способствует выделению влаги, поэтому при жарке ее удобнее добавлять ближе к концу приготовления.

Можно ли мыть грибы заранее

Лучше очищать грибы непосредственно перед приготовлением. После промывания они быстрее становятся влажными и могут хуже храниться, особенно если сложить их в закрытый контейнер.

Если шампиньоны куплены заранее, храните их в холодильнике в упаковке, обеспечивающей доступ воздуха, и следуйте сроку годности. Мыть их стоит непосредственно перед использованием.

Таким образом, отказываться от воды полностью не нужно. Чистые магазинные шампиньоны действительно можно просто протереть, а заметно загрязненные грибы лучше промыть и тщательно обсушить. Главное — не путать удобный кулинарный прием с обязательным правилом безопасности.

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