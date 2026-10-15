Индексы АТР в четверг падают на 1,6%, KOSPI резко снижался

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона 15 октября продемонстрировали снижение на фоне массовых продаж ценных бумаг технологических компаний. Наиболее серьезные потери понес южнокорейский рынок, где резкое падение котировок привело к временной остановке торгов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на биржевые данные.

По состоянию на 12:00 по московскому времени китайские торговые площадки находились в отрицательной зоне. Основной показатель Шанхайской фондовой биржи сократился на 1,6%, достигнув 3707,48 пункта. Индекс Шэньчжэньской биржи потерял 2,64% и опустился до 2226,48 пункта.

Снижение также наблюдалось на других азиатских рынках. Гонконгский фондовый индекс уменьшился на 1,03%, до 24 062,72 пункта. Австралийский биржевой показатель продемонстрировал более умеренное падение на 0,09%, остановившись на отметке 8719,7 пункта.

Особенно напряженная ситуация сложилась на фондовом рынке Южной Кореи. Индекс крупнейших компаний страны по итогам торгов потерял 7,57%, завершив сессию на уровне 5554,22 пункта.

В течение торгов снижение достигало 9,3%, а минимальное значение индекса составляло 5450,81 пункта. Столь значительное падение потребовало задействовать специальный биржевой механизм, предусматривающий временную остановку операций для ограничения резких колебаний рынка.

Торги были приостановлены на 20 минут. Подобная мера применялась впервые с 29 июля. За 2026 год механизм сработал уже в десятый раз, а за всю историю существования индекса — в шестнадцатый.

Основное давление на южнокорейские биржевые показатели оказала распродажа акций предприятий полупроводниковой промышленности. Инвесторы начали активно избавляться от ценных бумаг технологического сектора после негативной динамики аналогичных компаний в США.

Дополнительным поводом для беспокойства стали американские данные об инфляции. В сентябре годовой рост потребительских цен ускорился до 3,7% против 3,4% месяцем ранее.

Такая динамика усилила ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в США. Одновременно участники рынка стали сомневаться в способности масштабных вложений в развитие искусственного интеллекта приносить достаточную прибыль.

Аналитик компании Mirae Asset Securities Со Сан-Ен отметил, что инвесторов все больше беспокоит устойчивость финансирования технологических проектов. По его оценке, ключевой вопрос заключается в том, смогут ли значительные расходы на инфраструктуру обеспечить реальную доходность, а не только увеличение выручки от услуг в области искусственного интеллекта.

На этом фоне акции Samsung Electronics подешевели на 9,5%. Еще более существенные потери зафиксированы у производителя микросхем памяти SK Hynix, бумаги которого снизились на 11,1%.

Распродажа последовала за падением американского индекса компаний полупроводниковой отрасли, который по результатам предыдущей торговой сессии уменьшился на 4,3%.

Руководитель направления стратегии по южнокорейским акциям в J.P. Morgan Михо Дас обратил внимание на сокращение числа потенциальных покупателей ценных бумаг. По его словам, дополнительную сложность создало завершение программ обратного выкупа акций компаниями Samsung Electronics и SK Hynix.

Отрицательная динамика распространилась и на другие крупные предприятия Южной Кореи. Акции производителя аккумуляторов LG Energy Solution потеряли 4,6%, а бумаги автомобильной компании Hyundai Motor упали на 5,7%.

Таким образом, сочетание ускорения инфляции в США, ожиданий повышения процентных ставок и сомнений в окупаемости инвестиций в искусственный интеллект привело к масштабной распродаже акций на азиатских биржах.

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