Роспатент одобрил Татарстану 1,2 тыс. патентов с начала года

С начала года Роспатент одобрил Татарстану около 1,2 тыс. патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. По этому показателю республика заняла четвёртое место среди всех регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Число госпатентов, выданных татарстанцам, за год выросло почти вдвое. За такой же период 2025-го в республике подали 610 заявок на изобретения, а доля региона в общем объёме заявок составила 4,15%.

В целом за девять месяцев 2026 года Роспатент выдал порядка 23,5 тыс. патентов — на 8% больше, чем годом ранее. Заметнее всего прибавили зарегистрированные изобретения российских разработчиков: плюс 20% к прошлогоднему уровню.

Помимо Татарстана, в числе лидеров по количеству выданных патентов оказались Москва (около 27% от общего числа), Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%) и Краснодарский край (3,6%). Активнее всего заявки подавали высшие учебные заведения, крупные промышленные предприятия и представители малого и среднего бизнеса.

Среди самых востребованных направлений для регистрации изобретений — медицина, технологии измерений, гражданское строительство, специализированное машиностроение и транспортные средства. Минэкономики республики развивает инфраструктуру для защиты и коммерциализации интеллектуальных прав: подведомственный ведомству Центр компетенций РТ работает на базе республиканского Центра научно-технической информации. В регионе действует госпрограмма «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» на 2023–2030 годы, а о мерах поддержки бизнеса можно узнать по номеру единого контактного центра 8 (843) 524-90-90.