Новости Татарстана

Роспатент одобрил Татарстану 1,2 тыс. патентов с начала года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

С начала года Роспатент одобрил Татарстану около 1,2 тыс. патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. По этому показателю республика заняла четвёртое место среди всех регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики Татарстана.

Число госпатентов, выданных татарстанцам, за год выросло почти вдвое. За такой же период 2025-го в республике подали 610 заявок на изобретения, а доля региона в общем объёме заявок составила 4,15%.

В целом за девять месяцев 2026 года Роспатент выдал порядка 23,5 тыс. патентов — на 8% больше, чем годом ранее. Заметнее всего прибавили зарегистрированные изобретения российских разработчиков: плюс 20% к прошлогоднему уровню.

Помимо Татарстана, в числе лидеров по количеству выданных патентов оказались Москва (около 27% от общего числа), Санкт-Петербург (9%), Московская область (6%) и Краснодарский край (3,6%). Активнее всего заявки подавали высшие учебные заведения, крупные промышленные предприятия и представители малого и среднего бизнеса.

Среди самых востребованных направлений для регистрации изобретений — медицина, технологии измерений, гражданское строительство, специализированное машиностроение и транспортные средства. Минэкономики республики развивает инфраструктуру для защиты и коммерциализации интеллектуальных прав: подведомственный ведомству Центр компетенций РТ работает на базе республиканского Центра научно-технической информации. В регионе действует госпрограмма «Научно-технологическое развитие Республики Татарстан» на 2023–2030 годы, а о мерах поддержки бизнеса можно узнать по номеру единого контактного центра 8 (843) 524-90-90.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

21 час назад

Священник рассказал, почему Бог забирает людей раньше срока

Интересное в Казани

день назад

Почему импланты подходят не всем: казанский хирург рассказал о способах коррекции груди

самое хорошее средство от тараканов для уничтожения в квартире

Не у нас

день назад

Священник Головин назвал четыре главных смертных греха

Гид по Казани

2 дня назад

В новый этап — с ярким праздником: выпускные в Казани 2026–2027

ремонт радиаторов кондиционера автомобилей в спб в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Перечислены 6 признаков возможной остановки сердца

Не у нас

2 часа назад

Холанд обошел двух легенд футбола по голам в ЛЧ

Кулинария

17 часов назад

Макароны по-флотски теперь готовлю по-новому: фарш, соус и паста томятся в одной сковороде — даже дуршлаг не понадобится

Не у нас

2 часа назад

От 775 000 руб: прошел анонс доступного хэтчбека Geely EX2 для России

Кулинария

день назад

Вместо привычного борща варю венгерский гуляш-суп: столько мяса, картошки и ароматной паприки, что второе блюдо уже не требуется
Лайфхаки
5 часов назад

5 правил посадки в поезд, чтобы не остаться на перроне

Что проверить перед посадкой в поезд, чтобы не ...

Новости Казани

час назад

Первый борт в Грозный отправится из нового терминала аэропорта Казани

Интересное в Казани

день назад

Школа без лишней гонки: как сохранить качество обучения и оставить время на жизнь

Кулинария

час назад

Борщ получился кислым до слез: этот бабушкин прием вернул ему нормальный вкус

Не у нас

2 часа назад

Индексы АТР в четверг падают на 1,6%, KOSPI резко снижался
Казанцы могут пожаловаться на курьеров через но...
Новости Казани
день назад

Казанцы могут пожаловаться на курьеров через новый чат-бот

Не у нас

2 часа назад

Никитин сообщил о росте числа судов под флагом РФ

Не у нас

2 часа назад

Спутники NASA нашли 40 регионов, где Земля быстро теряет пресную воду

Не у нас

2 часа назад

Два матча 11-го тура РПЛ пройдут по новому расписанию
За что стоит платить, а за что — нет: какие опц...
Интересное в Казани
6 дней назад

За что стоит платить, а за что — нет: какие опции автомобиля реально нужны для казанской зимы