Верующим объяснили, за какое поведение могут осудить в храме
Посетители православных храмов нередко допускают ошибки, которые нарушают привычный порядок богослужения. Особенно нежелательны поступки, мешающие другим людям молиться и сохранять сосредоточенность. О правилах церковного поведения говорится в материале «Южного федерального» со ссылкой на протоиерея Дмитрия Смирнова.
Согласно изложенным рекомендациям, в храме необходимо прежде всего уважать окружающих и не создавать им неудобств. Одной из распространенных ошибок считается несоблюдение тишины. Некоторые прихожане продолжают общаться друг с другом, отвечают на телефонные звонки или начинают выяснять отношения непосредственно во время церковной службы.
Такое поведение противоречит назначению храма как места молитвы. Поэтому верующим рекомендуется отложить посторонние разговоры и сосредоточиться на происходящем богослужении.
Среди других нежелательных действий называются жевание и привычка сидеть со скрещенными ногами. Также женщинам советуют отказаться от нанесения помады перед участием в причастии.
Если родители приходят на службу с маленьким ребенком, им следует учитывать интересы остальных посетителей. Когда малыш начинает громко плакать, рекомендуется ненадолго выйти с ним из церкви, а после успокоения вернуться.
Вопрос внешнего вида также требует внимания. Для посещения храма желательно выбирать одежду спокойных расцветок, не выделяющуюся чрезмерной яркостью.
Однако церковные традиции не ограничиваются требованиями к одежде и поведению. Важнейшими качествами христианина остаются смирение, терпение, кротость и стремление помогать другим людям.
Посещение богослужений исключительно по привычке, без внутреннего стремления следовать христианским принципам, не может заменить полноценной духовной жизни.
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