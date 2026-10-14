Обычную курицу превращаю в чкмерули: чесночный соус такой ароматный, что хочется собрать его хлебом до последней капли

Курица может получиться совершенно необычной, даже если не использовать редкие специи и сложные маринады. В грузинской кухне есть блюдо чкмерули, в котором обжаренное до румяной корочки мясо томится в ароматном чесночном соусе. Он получается настолько вкусным, что к ужину обязательно захочется подать свежий хлеб.

Родиной чкмерули считается село Чкмери в грузинском регионе Рача. Традиционно блюдо готовят из цыпленка с чесноком, а в популярных домашних версиях используют молоко или сливки. Именно сливочный вариант особенно удобен для приготовления на обычной кухне.

Что понадобится для чкмерули

На 3–4 порции:

куриные бедра — 800 г;

сливки 20% — 250 мл;

чеснок — 6–8 зубчиков;

сливочное масло — 30 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

вода — 100 мл;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

соль и черный перец — по вкусу;

свежая кинза или петрушка — для подачи.

Лучше выбирать куриные бедра на кости и с кожей. Они остаются сочными при тушении, а предварительная обжарка придает соусу более насыщенный вкус.

Как приготовить курицу по-грузински

Промокните куриные бедра бумажным полотенцем, посолите и поперчите. Чеснок очистите и мелко порубите ножом. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Выложите курицу кожей вниз и обжаривайте на среднем огне 6–8 минут до золотистой корочки. Переверните кусочки и готовьте еще 4–5 минут. Затем переложите мясо на тарелку. Уменьшите нагрев, добавьте в сковороду сливочное масло и чеснок. Прогревайте около 30 секунд, постоянно помешивая, чтобы чеснок не подгорел. Влейте воду и сливки, добавьте молотый кориандр. Перемешайте соус, собирая со дна сковороды ароматные частицы после обжарки курицы. Верните мясо в сковороду, накройте крышкой и тушите на слабом огне примерно 20–25 минут. Курица должна полностью приготовиться, а температура в самой толстой части мяса — достигнуть 74 °C. Снимите крышку и при необходимости прогрейте соус еще 2–3 минуты до легкого загустения. Посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим.

Почему чесночный соус получается особенно вкусным

Главный секрет чкмерули — сочетание обжаренной курицы и большого количества чеснока. При коротком прогревании чеснок отдает маслу аромат, но не успевает приобрести горечь. Затем его вкус становится мягче благодаря сливкам.

При этом важно не допускать бурного кипения. На слишком сильном огне сливочный соус может расслоиться, а мясо потеряет часть сочности.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не измельчайте чеснок в совершенно однородную кашицу. Мелко нарезанные кусочки дают более выразительный аромат, а при тушении становятся мягкими и практически растворяются в соусе.

Если хочется сделать вкус насыщеннее, можно добавить щепотку острого красного перца. Но перебарщивать со специями не стоит: в этом блюде главную роль играет именно чеснок.

С чем подавать чкмерули

Лучшее дополнение к курице — свежий лаваш или грузинский хлеб. Им удобно собирать густой ароматный соус, который остается на тарелке после мяса.

Также чкмерули хорошо сочетается с картофельным пюре, отварным рисом или запеченными овощами. Гарнир лучше выбирать нейтральный, чтобы он не перебивал чесночный вкус.

Получается сытное домашнее блюдо с нежной курицей, румяной корочкой и ароматной сливочной подливой. А главное, для такого ужина достаточно обычных продуктов и одной глубокой сковороды.

Может быть интересно: