В Татарстане спрогнозировали подорожание такси из-за запрета для мигрантов

Ограничения на работу иностранцев в такси могут обернуться для пассажиров ростом цен и увеличением времени ожидания машин. Такой прогноз в беседе с газетой «Республика Татарстан» озвучил руководитель отдела по связям с общественностью агрегатора «Максим» Павел Стенников.

По его словам, если число водителей на рынке сократится, а спрос сохранится, последствия станут особенно заметны в часы пик, при плохой погоде и в районах с ограниченным предложением транспорта. Компенсировать нехватку кадров, считает Стенников, можно за счет россиян, для которых такси — подработка. Для этого он предлагает упростить требования к частным перевозчикам и законодательно разграничить профессиональное такси и поездки на личных автомобилях.

Иного мнения придерживается казанский таксист, неоднократная победительница конкурса «Лучший водитель такси России» Луиза Бадреева. Она уверена, что дефицита водителей не возникнет: осенью в такси вернулись те, кто сезонно работал в строительстве и на водных перевозках, а также подрабатывают студенты. По ее наблюдениям, после введения республиканского запрета мигрантов в такси стало меньше.