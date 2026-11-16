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Эксперимент LHCb получил первые признаки распада частицы на два мюона

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На Большом адронном коллайдере впервые зарегистрировали убедительные признаки чрезвычайно редкого распада частицы с прелестным кварком на два мюона. Событие зафиксировали в ходе эксперимента LHCb, который проводится в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN).

Вероятность такого распада крайне мала — около одного случая на десять миллиардов соответствующих распадов. Полученный сигнал имеет статистическую значимость 3,2 сигмы. Для признания результата официальным открытием необходимо достичь пяти сигм, поэтому исследование будет продолжено.

Мюоны представляют собой элементарные частицы, похожие на электроны, но обладающие большей массой. Они образуются при распаде частицы, содержащей прелестный кварк. Такие кварки тяжелее верхних и нижних, входящих в состав протонов и нейтронов, и существуют крайне недолго.

Особый интерес ученых к этому процессу связан с возможностью обнаружить косвенное влияние неизвестных частиц. Они могут менять вероятность редких распадов, даже если сами не регистрируются детекторами. Пока измерения соответствуют расчетам Стандартной модели, однако дополнительные наблюдения позволят проверить ее точность.

Для регистрации событий LHCb использует высокоточный кремниевый пиксельный детектор, установленный примерно в пяти миллиметрах от пучков коллайдера. Он фиксирует траектории частиц и помогает определить точки их рождения и распада. В обновлении оборудования участвовали Манчестерский университет и почти 90 компаний из Великобритании.

После модернизации установка стала собирать данные примерно в пять раз быстрее. Эксперимент продолжит работу до начала 2030-х годов. Следующее обновление может повысить скорость регистрации еще в десять раз и расширить возможности поиска новых частиц и фундаментальных взаимодействий на сверхмалых масштабах, сообщает "Самара Онлайн 24".

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