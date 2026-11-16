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Бесплатные прокси могут раскрыть личные данные пользователей

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IT-специалист Кирилл Ситнов обратил внимание на риски, связанные с использованием сторонних прокси-серверов. Такие сервисы могут стать источником утечки конфиденциальной информации, включая банковские реквизиты и контактные данные. Об этом сообщает Togliatti24.

Эксперт пояснил, что владелец прокси получает возможность контролировать проходящий через сервер трафик. Если соединение не защищено шифрованием, оператор может просматривать передаваемые сведения. При этом обычный интернет-провайдер, как правило, видит только адреса сайтов, которые посещает абонент.

По словам Ситнова, особенно осторожно следует относиться к бесплатным прокси, не поддерживающим HTTPS. Через такие сервисы посторонние могут получить доступ к содержимому трафика, а также воспользоваться похищенными cookie-файлами. Последние позволяют входить в учетные записи без пароля.

Помимо этого, прокси могут собирать метаданные о действиях пользователя, в том числе сведения о времени и участниках его переписки. Еще одним возможным последствием становится появление посторонней рекламы на просматриваемых страницах, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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