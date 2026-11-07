Хлеб больше не покупаю: смешиваю стакан молока и стакан воды — жарю пышные дрожжевые лепёшки на сковороде

Домашний хлеб можно приготовить даже без духовки. Достаточно смешать молоко, воду, муку и дрожжи, дать тесту подняться, а затем обжарить лепёшки на обычной сковороде. Они получаются пышными, с румяной корочкой и мягкой серединой, которая особенно хороша, пока выпечка ещё тёплая.

Такие лепёшки легко заменяют магазинный хлеб за обедом или ужином. Их можно подавать к супу, использовать для бутербродов или просто есть со сливочным маслом. Ингредиенты самые доступные, а активной работы с тестом потребуется всего 15–20 минут. Остальное время уйдёт на подъём и приготовление.

Какие продукты понадобятся

На 8 небольших лепёшек:

молоко — 1 стакан (250 мл);

вода — 1 стакан (250 мл);

пшеничная мука — 650–700 г;

сухие быстродействующие дрожжи — 7 г;

сахар — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л. с небольшой горкой;

растительное масло — 3 ст. л. в тесто;

растительное масло — немного для смазывания сковороды.

Молоко и воду лучше использовать тёплыми, примерно 35–38 °C. Слишком горячая жидкость может повредить дрожжи, а холодная замедлит подъём теста.

Как приготовить пышные лепёшки на сковороде

Смешайте в глубокой миске тёплое молоко и воду. Добавьте сахар и сухие дрожжи. Если используете быстродействующие дрожжи, предназначенные для смешивания с мукой, следуйте инструкции на упаковке. Всыпьте примерно половину просеянной муки, добавьте соль и перемешайте. Влейте три столовые ложки растительного масла. Постепенно добавляйте оставшуюся муку, замешивая мягкое тесто. Не обязательно использовать все 700 г: ориентируйтесь на консистенцию. Вымешивайте тесто около 8–10 минут, пока оно не станет гладким и эластичным. Оно может оставаться слегка липким. Накройте миску полотенцем или плёнкой и оставьте в тёплом месте на 60–90 минут, пока тесто не увеличится примерно вдвое. Обомните тесто и разделите на восемь одинаковых частей. Сформируйте шарики, накройте и оставьте на 10 минут. Раскатайте каждый шарик в круглую лепёшку толщиной около 1 см. Накройте заготовки и дайте им постоять ещё 15–20 минут. Разогрейте сковороду с толстым дном на умеренно слабом огне и слегка смажьте растительным маслом. Выложите лепёшку, накройте крышкой и готовьте примерно 4–6 минут с одной стороны. Переверните и готовьте ещё 4–6 минут до золотистого цвета и полного пропекания середины. Переложите готовую лепёшку на тарелку и повторите с остальными заготовками.

Точное время зависит от толщины лепёшек и особенностей плиты. Если поверхность быстро темнеет, а середина остаётся сыроватой, уменьшите нагрев.

Почему лепёшки получаются пышными

Главную роль играют дрожжи. Во время брожения они выделяют углекислый газ, который образует внутри теста множество небольших пузырьков.

При нагревании тесто дополнительно увеличивается в объёме, а мякиш постепенно закрепляет свою структуру.

Молоко делает вкус более мягким, а растительное масло помогает получить нежную текстуру.

При этом особенно важно не забивать тесто лишней мукой. Слишком плотная масса поднимается хуже, а готовые лепёшки могут получиться тяжёлыми.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: после раскатывания обязательно дайте лепёшкам отдохнуть 15–20 минут. За это время тесто немного поднимется повторно, поэтому выпечка получится более воздушной. Не прижимайте лепёшки лопаткой во время жарки — так можно вытеснить часть воздуха и сделать мякиш плотнее.

Каким должно быть правильное тесто

Тесто для домашних дрожжевых лепёшек должно быть мягким, эластичным и немного липким.

Если оно сильно прилипает к рукам, не спешите добавлять много муки. Сначала вымесите его несколько минут: по мере развития клейковины масса станет более собранной.

Можно слегка смазать руки растительным маслом.

Если тесто получилось слишком крутым, добавьте одну-две столовые ложки тёплой воды и снова вымесите.

Почему лепёшки иногда не поднимаются

Одна из распространённых причин — неактивные дрожжи.

Если срок годности закончился или продукт неправильно хранился, тесто может практически не увеличиваться в объёме.

Также подъёму мешает слишком горячая жидкость.

Не стоит ставить миску непосредственно на горячую батарею или в сильно нагретую духовку.

Лучше выбрать место без сквозняков с комфортной температурой около 25–28 °C.

При более прохладной температуре тесто тоже поднимется, но ему потребуется больше времени.

Как правильно жарить лепёшки без духовки

Лучше всего подходит сковорода с толстым дном. Она равномернее распределяет тепло и помогает избежать подгорания.

Слишком сильный огонь — главная ошибка при приготовлении такой выпечки.

Снаружи лепёшка быстро приобретает тёмную корочку, а внутри тесто может остаться сырым.

Поэтому готовить лучше на умеренно слабом нагреве, особенно если лепёшки достаточно толстые.

Крышка помогает удерживать тепло и обеспечивает более равномерное приготовление.

Можно ли приготовить лепёшки на сухой сковороде

Да, если у сковороды качественное антипригарное покрытие.

В этом случае дополнительное масло можно не использовать.

Поверхность получится более сухой, с характерными румяными пятнышками.

Если хочется мягкой корочки, готовые горячие лепёшки можно слегка смазать сливочным маслом.

Чем разнообразить вкус

Базовый рецепт легко изменить, добавив в тесто ароматные ингредиенты.

Чеснок и зелень: подойдут для лепёшек к супу.

Тёртый сыр: придаст более насыщенный вкус.

Кунжут: добавит ореховый аромат.

Сушёные итальянские травы: сделают выпечку пряной.

Жареный лук: хорошо сочетается с мясными блюдами.

Если добавляете сыр или другие влажные ингредиенты, следите за консистенцией теста.

С чем подавать домашние лепёшки

Пышные лепёшки подходят практически к любому домашнему блюду.

Их можно подавать вместо хлеба к борщу, щам, овощному супу или тушёному мясу.

На завтрак они хорошо сочетаются со сливочным маслом, творожным сыром, мёдом и вареньем.

Также лепёшку можно разрезать вдоль и наполнить сыром, овощами или готовым мясом.

Как сохранить лепёшки мягкими

Сразу после приготовления сложите лепёшки стопкой и накройте чистым кухонным полотенцем.

Они будут постепенно остывать, сохраняя мягкость.

Однако не стоит оставлять горячую выпечку в герметичном пакете: из-за конденсата корочка может стать влажной.

Полностью остывшие лепёшки можно хранить в закрытом пакете или контейнере при комнатной температуре примерно 1–2 дня.

Для более длительного хранения их удобно заморозить, предварительно разделив пергаментом.

Перед подачей достаточно разогреть лепёшки на сухой сковороде под крышкой или в духовке.

Можно ли заменить молоко водой

Если молока дома нет, его можно полностью заменить водой.

В таком случае тесто тоже поднимется, а лепёшки получатся пышными при правильном замесе и расстойке.

Однако вкус будет менее сливочным, а корочка может подрумяниваться немного слабее.

Сочетание стакана молока и стакана воды удобно тем, что позволяет получить мягкое тесто без излишней плотности.

Домашние дрожжевые лепёшки на сковороде — простой способ приготовить свежую выпечку без хлебопечки и духовки. Стакан молока, стакан воды, мука и дрожжи превращаются в ароматные лепёшки с нежным мякишем. Главное — дать тесту хорошо подняться и не торопиться во время жарки. Тогда выпечка получится пышной и сможет заменить привычный магазинный хлеб.

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