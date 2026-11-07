Депутат Госдумы предложил строже наказывать за нападения на водителей автобусов

В Госдуме предложили ужесточить наказание за нападения на водителей и кондукторов общественного транспорта. С такой инициативой выступил депутат от Татарстана Руслан Юсупов. Он считает, что подобные атаки должны караться так же строго, как нападения на сотрудников скорой помощи.

Свою позицию парламентарий озвучил после встречи с руководителями казанских пассажирских предприятий. По его словам, случаи агрессии со стороны пассажиров — не редкость, и действующие меры недостаточны. «Есть случаи, когда нападают на кондуктора или водителя. Надо ужесточить наказание, приравнять к нападению на служащего. Например, сейчас такую меру ввели для медиков скорой», — пояснил Юсупов.

Ранее его однопартиец Владимир Сысоев уже внес в Госдуму законопроект, предусматривающий до 10 лет лишения свободы за нападение на врачей скорой помощи. Теперь аналогичную защиту предлагается распространить и на работников транспорта.

На встрече с перевозчиками также обсудили другие острые проблемы. Юсупов отметил, что в Казани автобусы регулярно застревают из-за машин, припаркованных на остановках. Это мешает маневрированию крупногабаритного транспорта и замедляет движение. Депутат считает, что штрафы за такие нарушения нужно повышать. Кроме того, он обратил внимание на то, что выделенные полосы для автобусов по-прежнему игнорируют обычные автомобилисты.

Поднимались на встрече и вопросы оплаты проезда льготниками, роста цен и нехватки кадров. Руководители предприятий, по словам Юсупова, ждут повышения тарифов. «Встреча прошла в дружественной обстановке. Я рассказал о своей работе в Госдуме, о том, в какой комитет вошел, и предложил оставаться на связи, чтобы вместе прорабатывать инициативы. Также выслушал их и узнал, какие проблемы существуют. Практически ничего не поменялось — ждут повышения тарифа», — заключил депутат.