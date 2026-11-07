Новости Татарстана

Промышленные товары из Татарстана могут появиться на рынке Индонезии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Татарстан планирует поставлять промышленную про...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Татарстан готов наладить поставки широкого ассортимента промышленной продукции в Индонезию. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на встрече с председателем Совета представителей регионов Индонезии Султаном Наджамудином.

Минниханов подчеркнул, что Россия и Индонезия — стратегические партнеры, движущиеся в одном направлении. По его словам, контакты с Советом Федерации и участие в укреплении межгосударственных отношений создают прочную основу для политического взаимодействия.

Визит раиса в Индонезию направлен на расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Помимо промышленности, стороны обсуждают взаимодействие в сельском хозяйстве, инновационных технологиях и цифровизации.

Ранее в рамках поездки Минниханов открыл Russian Space в мечети «Истикляль» — крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии. Информация о встрече опубликована изданием «Вечерняя Казань».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Канадское министерство: РФ не может быть представлена в международном спорте

Гид по районам

день назад

Какое жильё брали россияне в ипотеку в октябре: структурные сдвиги на фоне изменений в «Семейной ипотеке»

какой запах боятся клопы в квартире

Не у нас

день назад

В РПЦ рассказали, как поступить, если домашний питомец умирает в мучениях

Не у нас

день назад

Эвандер Кейн сообщил, что хочет переехать в РФ

биохимия для волос цена в Москве

Кулинария

23 часа назад

Когда до зарплаты далеко, готовлю этот пирог из капусты: заливаю простым тестом — получается целый противень

Кулинария

день назад

Обычные шампиньоны превращаю в сытный ужин: начиняю картофелем и сыром — запекаю до румяной корочки

Кулинария

день назад

Итальянцы готовят рисовые шарики с сыром: снаружи хрустят, а внутри тянется расплавленная начинка

Не у нас

13 часов назад

В РПЦ объяснили, куда девать старые иконы и почему их нельзя выбрасывать
Новости Татарстана
6 часов назад

Шамиль Хасянов возглавил отдел полиции Чистопольского района

Шамиль Хасянов назначен начальником ОМВД по Чис...

Кулинария

2 часа назад

Гренки без молока получаются даже вкуснее обычных: хрустящая корочка и нежная серединка — завтрак за 10 минут

Кулинария

3 часа назад

В холодильнике появился неприятный запах: как убрать его без дорогой химии и ароматизаторов

Новости Казани

4 часа назад

Гол Тесленко принес «Рубину» выездную победу над «Локомотивом»

Новости Казани

4 часа назад

Ушел из жизни декан педиатрического факультета КГМУ Иван Клюшкин
Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы и...
Новости Казани
7 часов назад

Казанский кинотеатр «Мир» приостановил показы из-за технических проблем

Новости Казани

5 часов назад

В Казани показали мировую премьеру балета о знаменитом иллюзионисте

Кулинария

5 часов назад

Блины больше не рвутся при переворачивании: как исправить тесто и получить тонкие блинчики

Новости Татарстана

6 часов назад

Минниханов предложил Индонезии совместные проекты в халяль-индустрии
Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией
Гид по Казани
4 дня назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией