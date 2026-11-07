Промышленные товары из Татарстана могут появиться на рынке Индонезии

Татарстан готов наладить поставки широкого ассортимента промышленной продукции в Индонезию. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов на встрече с председателем Совета представителей регионов Индонезии Султаном Наджамудином.

Минниханов подчеркнул, что Россия и Индонезия — стратегические партнеры, движущиеся в одном направлении. По его словам, контакты с Советом Федерации и участие в укреплении межгосударственных отношений создают прочную основу для политического взаимодействия.

Визит раиса в Индонезию направлен на расширение торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Помимо промышленности, стороны обсуждают взаимодействие в сельском хозяйстве, инновационных технологиях и цифровизации.

Ранее в рамках поездки Минниханов открыл Russian Space в мечети «Истикляль» — крупнейшей мечети Юго-Восточной Азии. Информация о встрече опубликована изданием «Вечерняя Казань».