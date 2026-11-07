Из-за снегопадов и гололедицы в Татарстане усилят контроль за дорогами

Рустам Минниханов поручил усилить меры безопасности на дорогах республики в связи с прогнозируемым ухудшением погоды. Заявление прозвучало на республиканском совещании в Доме правительства РТ, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

В ближайшие дни в Татарстане ожидаются мокрый снег, метель, понижение температуры и гололедица. В связи с этим Минтрансу республики и главам муниципалитетов поручено проконтролировать, как дорожные и коммунальные службы выполняют требования по зимнему содержанию дорог, улиц и пешеходных зон.

Особое внимание, по словам Минниханова, необходимо уделить состоянию мостов и опасных участков дорог, маршрутам общественного и школьного транспорта, а также подъездам к социальным объектам. Главная задача — обеспечить безопасность людей и бесперебойное движение транспорта.

Раис республики также отметил, что эту работу необходимо провести не только на магистралях, но и на всей улично-дорожной сети.