Минниханов поблагодарил полицейских Татарстана за службу

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником, который отметят 10 ноября. Обращение прозвучало на совещании в Доме Правительства РТ.

Глава республики выразил признательность полицейским за мужество и безупречное обеспечение порядка во время крупных мероприятий, проходивших в регионе. Он подчеркнул, что работа МВД — это прежде всего безопасность граждан.

Минниханов отметил необходимость улучшения материального и ресурсного обеспечения службы. Он поручил администрациям муниципалитетов помогать городским и районным отделам внутренних дел в укреплении кадрового потенциала и создании благоприятных условий для службы.

Также главам городов и районов поручено поздравить личный состав и пригласить на торжества ветеранов.