Грузины прячут сыр в обычное кукурузное тесто: разламываешь горячую лепёшку — а внутри тянется начинка

У грузинской кухни есть удивительная способность превращать самые простые продукты в блюда, которые хочется готовить снова и снова. Обычная кукурузная мука, немного воды и сыр — казалось бы, ничего особенного. Но стоит разломить горячую лепёшку, как внутри обнаруживается мягкая расплавленная начинка, а снаружи приятно хрустит румяная корочка.

Так готовят чвиштари — грузинские кукурузные лепёшки с сыром, особенно популярные в западной части страны. В отличие от обычных мчади, в них добавляют сыр, который при нагревании плавится и делает блюдо гораздо нежнее. Для домашнего варианта не нужны ни дрожжи, ни яйца, ни пшеничная мука.

Какие продукты понадобятся

На 7–8 небольших лепёшек:

кукурузная мука мелкого помола — 250 г;

сулугуни — 250 г;

тёплая вода — 170–200 мл;

соль — небольшая щепотка при необходимости;

растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки.

Лучше использовать молодой сулугуни, который хорошо плавится. Если сыр слишком солёный, дополнительно солить тесто не нужно.

Кукурузная мука должна быть достаточно мелкой. Из крупы для каши лепёшки получатся грубыми и могут разваливаться при жарке.

Как приготовить грузинские чвиштари

Пересыпьте кукурузную муку в глубокую миску. При необходимости добавьте щепотку соли. Постепенно вливайте тёплую воду, перемешивая массу ложкой. Не добавляйте всю жидкость сразу: количество зависит от помола и влажности муки. Когда смесь станет достаточно густой, вымесите её руками. Должно получиться мягкое пластичное тесто, которое держит форму и не рассыпается при сжатии. Оставьте тесто на 5 минут, чтобы кукурузная мука впитала воду. Натрите сулугуни на крупной тёрке. Примерно треть сыра можно вмешать непосредственно в тесто, а остальное оставить для начинки. Разделите кукурузную массу на 7–8 одинаковых частей. Смочите ладони водой, чтобы тесто меньше прилипало. Возьмите одну часть теста и расплющите в ладонях в небольшую лепёшку толщиной около 1 см. Положите в центр порцию тёртого сулугуни. Аккуратно соедините края теста над начинкой и сформируйте овальную лепёшку. Следите, чтобы сыр был полностью закрыт. Аналогично подготовьте остальные заготовки. Если на поверхности появились трещины, загладьте их влажными пальцами. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем или чуть ниже среднего огне. Выложите лепёшки, оставляя между ними небольшое расстояние. Обжаривайте примерно 5–6 минут с одной стороны до появления золотистой корочки. Осторожно переверните широкой лопаткой и готовьте ещё 5–6 минут. Если лепёшки получились толстыми, уменьшите нагрев и подержите их немного дольше, чтобы кукурузное тесто полностью приготовилось. Переложите готовые чвиштари на тарелку и подавайте горячими, пока сыр внутри остаётся расплавленным.

На приготовление уйдёт около 30–35 минут.

Чем чвиштари отличаются от обычных мчади

Оба блюда готовят на основе кукурузной муки, но разница заключается в начинке.

Мчади — это простые кукурузные лепёшки, которые обычно подают с сыром отдельно. Их вкус довольно нейтральный, поэтому они хорошо сочетаются с фасолью, овощами и различными грузинскими блюдами.

В чвиштари сыр становится частью самой лепёшки. Его могут вмешивать в тесто или распределять внутри. Во время жарки сулугуни размягчается, а кукурузная оболочка покрывается румяной корочкой.

Именно сочетание плотного кукурузного теста и нежного сыра делает чвиштари особенно сытными.

Почему сырная начинка иногда вытекает

Главная сложность рецепта — правильно сформировать лепёшки. Кукурузное тесто не содержит клейковины, поэтому оно менее эластичное, чем пшеничное.

Если сделать оболочку слишком тонкой, во время жарки могут появиться трещины. Через них расплавленный сыр начнёт вытекать на сковороду.

Поэтому важно оставлять достаточно теста вокруг начинки и тщательно соединять края.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если кукурузная масса трескается при лепке, добавьте немного тёплой воды и снова разомните её руками. Тесто должно быть влажным и пластичным, но не липким. А сыр лучше натирать, а не нарезать крупными кубиками: так он равномернее распределится внутри и быстрее расплавится.

Как добиться румяной корочки

Для чвиштари важно правильно подобрать температуру сковороды. На слишком сильном огне кукурузная поверхность быстро потемнеет, а середина останется недостаточно приготовленной.

Лучше использовать умеренный нагрев и сковороду с толстым дном. Она распределяет тепло равномернее и помогает получить красивую корочку.

Не стоит часто переворачивать лепёшки. Дайте одной стороне хорошо подрумяниться, прежде чем переворачивать заготовку.

Также не нужно сильно прижимать чвиштари лопаткой. Из-за давления сыр может прорвать оболочку и вытечь.

Какой сыр лучше использовать

Традиционно для чвиштари подходит молодой грузинский сыр, который хорошо плавится. В домашних условиях одним из самых доступных вариантов остаётся сулугуни.

При выборе важно учитывать его влажность и солёность. Слишком сухой выдержанный сыр может плавиться хуже, а очень влажный — выделять лишнюю жидкость.

Если сулугуни нет, можно попробовать смесь моцареллы для пиццы и небольшого количества брынзы. Моцарелла обеспечит тягучую текстуру, а брынза добавит солоноватый вкус.

Однако такой вариант будет домашней адаптацией, а не точным повторением традиционного рецепта.

С чем подавать грузинские лепёшки

Чвиштари особенно вкусны сразу после приготовления. Пока лепёшки горячие, сыр внутри остаётся мягким и может тянуться при разламывании.

К ним хорошо подходят свежие помидоры, огурцы и зелень. Можно подать лепёшки с овощным салатом или использовать вместо хлеба к горячим блюдам.

Ещё одно удачное сочетание — фасоль по-грузински. Насыщенный вкус лобио хорошо дополняет кукурузное тесто и солоноватый сыр.

Остывшие чвиштари можно разогреть на сухой сковороде под крышкой на слабом огне. Так сыр снова станет мягким, хотя первоначальная хрустящая корочка может сохраниться не полностью.

Грузинские кукурузные лепёшки с сыром — пример того, как из нескольких доступных ингредиентов получается полноценное горячее блюдо. Снаружи румяная кукурузная оболочка, внутри расплавленный сулугуни — именно ради этого сочетания чвиштари стоит попробовать хотя бы раз.

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