Новости Татарстана

Минздрав Татарстана проведет 23 октября прямую линию по лекарствам

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Жители Татарстана 23 октября смогут получить консультацию по лекарственному обеспечению — в республике пройдет прямая линия, посвященная выдаче препаратов людям с социально значимыми заболеваниями и недугами, представляющими опасность для окружающих. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

Звонки будет принимать приемная Президента Российской Федерации в Республике Татарстан. Отвечать на вопросы станут специалисты министерства здравоохранения республики. Разговор пойдет именно о лекарственном обеспечении, поэтому спрашивать можно о том, как и где получить нужные препараты.

Связаться со специалистами получится с 10.00 до 12.00 по номеру телефона 221-80-35. Консультации дают в этот двухчасовой промежуток 23 октября.

Тема особенно важна для пациентов, которым медикаменты нужны постоянно: при социально значимых диагнозах и при болезнях, опасных для окружающих, курс лечения нельзя прерывать. Прямая линия позволит уточнить детали обеспечения лекарствами по телефону.

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