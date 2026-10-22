Турки сворачивают лаваш в огромную улитку: заливают яйцом и жарят пирог, который хрустит снаружи и остаётся нежным внутри

Когда хочется домашнего пирога, но совершенно нет времени возиться с тестом, выручает обычный тонкий лаваш. Из него можно приготовить румяную выпечку с сырной начинкой, которая напоминает турецкий бёрек. Причём духовка не понадобится: всё готовится на сковороде под крышкой.

Главная хитрость — свернуть лаваш длинным рулетом, а затем уложить спиралью, словно большую улитку. После заливки яйцом и молоком слои становятся нежными, сыр внутри плавится, а поверхность приобретает аппетитную золотистую корочку. Такой пирог удобно готовить на завтрак или к семейному ужину.

Какие продукты понадобятся

На сковороду диаметром 24–26 см:

тонкий лаваш — 2 больших листа, около 200 г;

брынза или другой рассольный сыр — 180 г;

твёрдый сыр — 100 г;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл;

сливочное масло — 20 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

свежий укроп или петрушка — небольшой пучок;

чёрный перец — по вкусу.

Соль обычно не требуется, поскольку рассольный сыр уже достаточно солёный. Если используется несолёный творожный сыр, начинку можно слегка подсолить.

Для этого рецепта лучше выбирать свежий эластичный лаваш. Подсохшие листы могут ломаться при сворачивании.

Как приготовить пирог-улитку из лаваша

Натрите твёрдый сыр на крупной тёрке. Брынзу разомните вилкой или раскрошите руками. Мелко нарежьте зелень и соедините с двумя видами сыра. Добавьте немного чёрного перца и перемешайте. Разложите первый лист лаваша на рабочей поверхности. Равномерно распределите по нему половину сырной начинки, оставляя около 2 см свободного края. Сверните лаваш в длинный рулет. Не затягивайте его слишком плотно, чтобы между слоями осталось немного пространства. Аналогично подготовьте второй лист лаваша с оставшейся начинкой. Смажьте сковороду растительным маслом. Первый рулет сверните спиралью и уложите в центр сковороды. Второй рулет расположите вокруг первого, продолжая спираль. Получится большой круглый пирог, напоминающий улитку. Если рулеты слишком длинные, их можно аккуратно подогнуть или разрезать. В отдельной миске взбейте яйца с молоком до однородности. Медленно полейте пирог яичной смесью, стараясь распределить её между витками лаваша. Часть заливки должна попасть внутрь слоёв. Оставьте пирог на 5 минут, чтобы лаваш немного пропитался. Разложите сверху небольшие кусочки сливочного масла. Поставьте сковороду на слабый огонь и накройте крышкой. Готовьте примерно 12–15 минут. За это время нижняя часть должна подрумяниться, а яичная заливка — почти полностью схватиться. Накройте пирог большой плоской тарелкой и осторожно переверните. Затем аккуратно верните его на сковороду другой стороной вниз. Готовьте ещё 5–7 минут без крышки на небольшом огне, пока поверхность не станет золотистой, а яичная смесь полностью не приготовится. Переложите пирог на блюдо, дайте постоять 3–5 минут и нарежьте порционными кусочками.

Общее время приготовления составляет около 35 минут.

Почему пирог получается хрустящим снаружи и нежным внутри

Секрет блюда заключается в сочетании тонкого лаваша, сырной начинки и яично-молочной заливки.

Во время приготовления часть жидкости впитывается в лаваш. Внутренние слои становятся мягкими, а сыр постепенно плавится и соединяет начинку.

При этом нижняя и верхняя поверхности соприкасаются с горячей сковородой, поэтому подсыхают и приобретают румяную корочку.

Особенно важно соблюдать умеренный нагрев. Если сделать огонь слишком сильным, лаваш быстро подгорит, а середина пирога останется недостаточно прогретой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не заливайте пирог слишком большим количеством молока. Лаваш должен пропитаться, но не плавать в жидкости. Если листы очень тонкие и небольшие, достаточно уменьшить количество молока до 70–80 мл. Так корочка получится более выраженной.

Какие ошибки могут испортить пирог-улитку

Первая ошибка — слишком плотное сворачивание рулетов. Если лаваш сильно сжать, яичная заливка плохо проникнет между слоями, и часть пирога может остаться сухой.

Вторая проблема — чрезмерное количество начинки. Когда сыра слишком много, рулеты сложно свернуть, а расплавленная масса может вытекать на сковороду.

Не стоит готовить пирог на сильном огне. Тонкий лаваш быстро подрумянивается, поэтому нижний слой может подгореть раньше, чем приготовится середина.

Ещё одна распространённая ошибка — попытка перевернуть пирог слишком рано. Сначала заливка должна схватиться, иначе спираль потеряет форму.

Как разнообразить начинку

Самый простой вариант — заменить брынзу обычным творогом. Лучше выбирать достаточно сухой продукт, чтобы начинка не выделяла много влаги.

Можно добавить немного шпината. Его желательно предварительно прогреть на сковороде и удалить лишнюю жидкость.

Любителям более сытных блюд подойдёт начинка из сыра и заранее приготовленной курицы. Мясо нужно мелко нарезать и равномерно распределить по лавашу.

Ещё одно удачное сочетание — сыр, зелёный лук и укроп. Такой пирог получается ароматным и хорошо подходит для завтрака.

Чем пирог из лаваша напоминает турецкий бёрек

В турецкой кухне бёрек готовят из тонких пластов теста с различными начинками. Среди популярных вариантов встречаются пироги с сыром, зеленью, картофелем и мясом.

Некоторые разновидности бёрека сворачивают спиралью, а другие укладывают слоями. Для приготовления могут использовать духовку или сковороду.

Домашний вариант с готовым лавашом — упрощённая версия такой выпечки. Он не полностью повторяет традиционную технологию, но позволяет получить похожее сочетание тонких слоёв теста и нежной начинки без долгого замешивания.

С чем подавать пирог-улитку

Лучше всего подавать его горячим, пока сыр внутри остаётся мягким, а поверхность сохраняет хрустящую корочку.

К такому пирогу хорошо подходят свежие помидоры, огурцы и зелень. Можно приготовить простой салат с оливковым маслом или подать густой натуральный йогурт.

Если хочется сделать завтрак более сытным, дополните пирог овощной нарезкой и чашкой горячего чая.

Впрочем, блюдо вкусно и без дополнительных соусов. Сырная начинка сама по себе достаточно сочная и ароматная.

Обычный лаваш в этом рецепте превращается в большой слоёный пирог, который можно нарезать на несколько порций. Не нужно замешивать тесто, ждать его подъёма или включать духовку — достаточно свернуть рулеты спиралью, добавить заливку и приготовить всё на одной сковороде.

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