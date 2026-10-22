Новости Казани

В Казани откроют пятнадцатый пункт бесплатных обедов «Приюта Человека»

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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На улице Шоссейной, 16 в Казани 23 октября начнет работать пятнадцатый пункт благотворительного проекта «Приют Человека». Об этом сообщили в команде проекта. Здесь будут бесплатно кормить горячей едой пожилых людей и казанцев с ограниченными возможностями здоровья.

Пункт будет принимать посетителей каждый день с 11:00 до 13:00. Горячие обеды смогут получать горожане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. По данным проекта, около 85% посетителей таких точек — пенсионеры и люди пожилого возраста, которым тяжело самостоятельно готовить и обеспечивать себя.

В день открытия для гостей старше 65 лет, а также для инвалидов I и II групп организаторы подготовят продуктовые наборы и бытовую химию. Чтобы получить помощь, нужно взять с собой подтверждающие документы.

Проект «Приют Человека» основал Азат Гайнутдинов в 2018 году. Сейчас он действует в шести регионах России: в Татарстане, Ульяновской и Пензенской областях, Башкортостане, Удмуртии и Мордовии.

В общей сложности нуждающимся ежедневно раздают более 3,6 тысячи порций горячей еды.

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