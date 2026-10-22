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Цифровизация управления Казани получит более 1 млрд рублей до 2028 года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Бюджет программы цифровой трансформации управле...

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Программа «Цифровая трансформация муниципального управления Казани» получит 1,013 миллиарда рублей до 2028 года. Это на девять процентов больше прежних 930 миллионов. Об этом сказано в постановлении исполкома.

На 2026 год заложено 394 миллиона рублей, на 2027-й и 2028-й — по 309 миллионов. Деньги направят на интернет, поддержку информационных систем мэрии, обновление цифровой инфраструктуры, защиту данных и оборудование для хранения информации.

Работа информационных систем обойдется в 127 миллионов в этом году, а в следующие два года — в 160 миллионов ежегодно. Еще 135 миллионов в 2026-м предусмотрены на обновление таких систем. На муниципальное задание МБУ «Центр городской трансформации» выделят 40 миллионов в 2026 году и по 60 миллионов в 2027–2028 годах.

Ежегодно в городе будут создавать минимум две новые информационные системы. Десять систем в год планируют дорабатывать, а 15 муниципальных услуг и функций — оптимизировать.

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