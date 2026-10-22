Кулинария

Грузины готовят эти лепёшки вообще без яиц и дрожжей: смешивают кукурузную муку с водой — и на сковороде появляется румяная гора

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Как приготовить грузинские кукурузные лепёшки ...

ПроКазань

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Иногда для вкусной домашней выпечки не нужны ни яйца, ни дрожжи, ни даже пшеничная мука. В грузинской кухне есть простые кукурузные лепёшки — мчади. Их готовят из самых доступных ингредиентов, а подают горячими, с сыром, овощами или другими домашними блюдами.

Мчади отличаются от привычных пшеничных лепёшек. У них плотная, но нежная серединка, выраженный кукурузный вкус и аппетитная румяная корочка. При этом тесто не нужно долго вымешивать или оставлять для подъёма. Достаточно смешать кукурузную муку с водой, сформировать небольшие лепёшки и обжарить на сковороде.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 небольших лепёшек:

  • кукурузная мука мелкого помола — 300 г;

  • тёплая вода — примерно 250–280 мл;

  • соль — ½ ч. л.;

  • растительное масло — 2–3 ст. л. для жарки.

Для традиционных мчади достаточно кукурузной муки, воды и соли. Масло понадобится для приготовления на сковороде.

Важно использовать именно кукурузную муку, а не крупу для каши. Крупные частицы хуже соединяются с водой, поэтому лепёшки могут крошиться и разваливаться.

Как приготовить грузинские кукурузные лепёшки

  1. Просейте кукурузную муку в глубокую миску. Добавьте соль и перемешайте.

  2. Подогрейте воду примерно до 40–45 градусов. Она должна быть приятно тёплой, но не обжигающей.

  3. Постепенно вливайте воду в муку, перемешивая массу ложкой. Не добавляйте всю жидкость сразу: кукурузная мука разных производителей впитывает её по-разному.

  4. Когда смесь немного остынет, соберите её руками в мягкое тесто. Оно должно напоминать влажный пластилин, держать форму и не рассыпаться при сжатии.

  5. Если масса получилась слишком сухой, добавьте ещё немного воды. Если липнет и растекается, подсыпьте небольшое количество кукурузной муки.

  6. Оставьте тесто на 5–7 минут, чтобы мука равномерно впитала влагу.

  7. Смочите руки водой и разделите тесто на 8–10 частей. Из каждой сформируйте овальную или круглую лепёшку толщиной примерно 1–1,5 см.

  8. Разогрейте сковороду с растительным маслом на среднем огне. Выложите лепёшки, оставляя между ними небольшое расстояние.

  9. Обжаривайте примерно 5–7 минут с первой стороны до образования золотистой корочки.

  10. Осторожно переверните широкой лопаткой и готовьте ещё 5–7 минут. Если лепёшки быстро темнеют, уменьшите нагрев.

  11. Убедитесь, что середина приготовилась и перестала быть влажной и тестообразной. При необходимости подержите лепёшки на слабом огне ещё несколько минут.

  12. Переложите готовые мчади на тарелку и подавайте горячими.

Весь процесс занимает около 30 минут, включая подготовку теста.

Почему мчади готовят без яиц и дрожжей

Главная особенность этого блюда — сама кукурузная мука. При соединении с водой она образует пластичную массу, из которой можно сформировать небольшие лепёшки.

В отличие от пшеничного теста, кукурузное не содержит клейковины, поэтому его не нужно долго вымешивать. Более того, излишнее перемешивание не сделает его эластичным.

Дрожжи тоже не требуются: мчади не должны сильно подниматься. Это достаточно плотные лепёшки, которые ценят за характерный вкус кукурузы и румяную поверхность.

Во время обжаривания внешняя часть подсыхает и становится плотнее, а внутри сохраняется мягкость. Особенно хорошо эта разница ощущается сразу после приготовления.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если тесто трескается при формировании лепёшек, скорее всего, ему не хватает влаги. Добавляйте воду буквально по чайной ложке, каждый раз тщательно соединяя массу. Правильное тесто должно легко собираться в ладонях, но не превращаться в жидкую кашицу.

Какие ошибки могут испортить кукурузные лепёшки

Первая ошибка — использование кукурузной крупы вместо муки. Из-за крупного помола масса может плохо держать форму, а готовые лепёшки получатся слишком грубыми.

Вторая проблема — недостаток воды. Сухое тесто начинает трескаться ещё до жарки, а при переворачивании лепёшки могут раскрошиться.

Не стоит делать мчади слишком толстыми. В этом случае поверхность быстро подрумянится, но середина будет готовиться значительно дольше.

Ещё одна распространённая ошибка — слишком сильный огонь. Кукурузная мука быстро приобретает золотистый оттенок, поэтому важно следить, чтобы корочка не подгорела раньше, чем приготовится середина.

С чем грузины едят мчади

Одно из самых известных сочетаний — горячие мчади с сулугуни. Солоноватый сыр хорошо дополняет мягкий вкус кукурузной лепёшки.

В домашних условиях можно использовать и другой рассольный сыр, например брынзу. Особенно вкусно положить небольшой кусочек сыра на только что приготовленную лепёшку.

Мчади также подают с фасолью, овощными закусками, зеленью и соусами. Они подходят вместо хлеба к сытным блюдам и хорошо сочетаются с лобио.

Если хочется сделать подачу интереснее, можно приготовить небольшие овальные лепёшки и выложить их горкой на большое блюдо. Рядом поставить тарелку с сыром, свежими помидорами и зеленью.

Можно ли приготовить мчади заранее

Лучше всего кукурузные лепёшки есть свежими. После остывания они становятся плотнее, а корочка постепенно теряет первоначальную текстуру.

Если мчади остались после ужина, их можно убрать в закрытый контейнер и хранить в холодильнике. Перед подачей достаточно прогреть на сухой сковороде под крышкой на небольшом огне.

А вот сырое тесто надолго оставлять не стоит. Гораздо удобнее приготовить лепёшки сразу после замешивания.

Грузинские мчади показывают, насколько вкусным может быть блюдо из минимального набора продуктов. Кукурузная мука, вода, соль и немного масла — и на столе появляется целая тарелка румяных лепёшек, которые особенно хороши с сыром и свежей зеленью.

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