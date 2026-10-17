Гости съедают все: этот салат из болгарского перца вызывает зависимость - рецепт
ПроКазань
Болгарский перец обычно отправляют в овощную нарезку или добавляют в салат вместе с огурцами и помидорами. Но стоит его запечь, и вкус меняется до неузнаваемости: мякоть становится нежной, появляется лёгкая сладость, а аромат делается насыщеннее.
Особенно удачно запечённый перец сочетается с чесноком, зеленью и пикантной заправкой. Такой салат можно приготовить заранее, а после нескольких часов в холодильнике он станет ещё вкуснее. На праздничном столе эта закуска вполне способна соперничать с привычными салатами.
Что понадобится для салата из болгарского перца
На 4 порции:
болгарский перец — 5–6 шт. (около 700 г);
чеснок — 3 зубчика;
петрушка — небольшой пучок;
оливковое или подсолнечное масло — 3 ст. л.;
лимонный сок — 1,5 ст. л.;
мёд — 1 ч. л.;
соль — ½ ч. л. или по вкусу;
чёрный перец — по вкусу;
грецкие орехи — 30 г по желанию.
Лучше взять перцы разных цветов. Красные и жёлтые обычно слаще зелёных, а готовый салат получится особенно ярким.
Как приготовить салат с запечённым перцем
Разогрейте духовку до 220 °C. Вымойте перцы, обсушите и выложите целиком на противень, застеленный пергаментом.
Запекайте овощи 20–30 минут, периодически переворачивая. Кожица должна местами потемнеть и покрыться пузырями.
Переложите горячие перцы в миску и накройте крышкой на 10–15 минут. После этого кожица будет легче отделяться от мякоти.
Очистите перцы от кожицы, удалите плодоножки и семена. Нарежьте мякоть длинными полосками.
Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок, мёд, измельчённый чеснок, соль и чёрный перец.
Соедините перец с заправкой, добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте.
Уберите салат в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей при желании посыпьте слегка измельчёнными грецкими орехами.
Получается нежная овощная закуска с выраженным чесночным ароматом и приятным кисло-сладким вкусом.
Почему запечённый перец вкуснее сырого в этом салате
При запекании часть влаги испаряется, мякоть размягчается, а естественная сладость овоща ощущается ярче. Небольшие подпалины на кожице придают характерный аромат, хотя саму кожицу перед приготовлением салата лучше снять.
Важную роль играет и заправка. Лимонный сок уравновешивает сладость перца, чеснок добавляет остроту, а растительное масло объединяет вкусы.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не промывайте запечённый перец под краном, чтобы быстрее удалить кожицу. Вместе с водой можно смыть часть ароматного сока. Лучше аккуратно снять кожицу руками или небольшим ножом.
Как сделать салат ещё интереснее
Если хочется более сытную закуску, добавьте 80–100 г раскрошенной брынзы или феты. Солоноватый сыр хорошо сочетается со сладким запечённым перцем. В таком случае количество соли в заправке стоит уменьшить.
Любителям пряных вкусов понравится вариант с щепоткой копчёной паприки или небольшим количеством молотого кориандра.
Готовый салат можно подать к запечённой курице, мясу на гриле или просто с кусочком свежего хлеба. Особенно удобно готовить его за несколько часов до прихода гостей: за это время перец пропитается заправкой, а на стол останется только поставить красивую тарелку с закуской.
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