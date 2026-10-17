Кулинария

Гости съедают все: этот салат из болгарского перца вызывает зависимость - рецепт

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Простой и вкусный салат из запечённого болгарск...

ПроКазань

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Болгарский перец обычно отправляют в овощную нарезку или добавляют в салат вместе с огурцами и помидорами. Но стоит его запечь, и вкус меняется до неузнаваемости: мякоть становится нежной, появляется лёгкая сладость, а аромат делается насыщеннее.

Особенно удачно запечённый перец сочетается с чесноком, зеленью и пикантной заправкой. Такой салат можно приготовить заранее, а после нескольких часов в холодильнике он станет ещё вкуснее. На праздничном столе эта закуска вполне способна соперничать с привычными салатами.

Что понадобится для салата из болгарского перца

На 4 порции:

  • болгарский перец — 5–6 шт. (около 700 г);

  • чеснок — 3 зубчика;

  • петрушка — небольшой пучок;

  • оливковое или подсолнечное масло — 3 ст. л.;

  • лимонный сок — 1,5 ст. л.;

  • мёд — 1 ч. л.;

  • соль — ½ ч. л. или по вкусу;

  • чёрный перец — по вкусу;

  • грецкие орехи — 30 г по желанию.

Лучше взять перцы разных цветов. Красные и жёлтые обычно слаще зелёных, а готовый салат получится особенно ярким.

Как приготовить салат с запечённым перцем

  1. Разогрейте духовку до 220 °C. Вымойте перцы, обсушите и выложите целиком на противень, застеленный пергаментом.

  2. Запекайте овощи 20–30 минут, периодически переворачивая. Кожица должна местами потемнеть и покрыться пузырями.

  3. Переложите горячие перцы в миску и накройте крышкой на 10–15 минут. После этого кожица будет легче отделяться от мякоти.

  4. Очистите перцы от кожицы, удалите плодоножки и семена. Нарежьте мякоть длинными полосками.

  5. Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок, мёд, измельчённый чеснок, соль и чёрный перец.

  6. Соедините перец с заправкой, добавьте рубленую петрушку и аккуратно перемешайте.

  7. Уберите салат в холодильник минимум на 30 минут. Перед подачей при желании посыпьте слегка измельчёнными грецкими орехами.

Получается нежная овощная закуска с выраженным чесночным ароматом и приятным кисло-сладким вкусом.

Почему запечённый перец вкуснее сырого в этом салате

При запекании часть влаги испаряется, мякоть размягчается, а естественная сладость овоща ощущается ярче. Небольшие подпалины на кожице придают характерный аромат, хотя саму кожицу перед приготовлением салата лучше снять.

Важную роль играет и заправка. Лимонный сок уравновешивает сладость перца, чеснок добавляет остроту, а растительное масло объединяет вкусы.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не промывайте запечённый перец под краном, чтобы быстрее удалить кожицу. Вместе с водой можно смыть часть ароматного сока. Лучше аккуратно снять кожицу руками или небольшим ножом.

Как сделать салат ещё интереснее

Если хочется более сытную закуску, добавьте 80–100 г раскрошенной брынзы или феты. Солоноватый сыр хорошо сочетается со сладким запечённым перцем. В таком случае количество соли в заправке стоит уменьшить.

Любителям пряных вкусов понравится вариант с щепоткой копчёной паприки или небольшим количеством молотого кориандра.

Готовый салат можно подать к запечённой курице, мясу на гриле или просто с кусочком свежего хлеба. Особенно удобно готовить его за несколько часов до прихода гостей: за это время перец пропитается заправкой, а на стол останется только поставить красивую тарелку с закуской.

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