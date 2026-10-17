Переменная облачность и до +21: погода в Татарстане сегодня

В Татарстане сегодня ожидается переменная облачность. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики. День в регионе должен обойтись без заметных дождей, хотя небо будет периодически закрываться облаками.

Ветер прогнозируют южный и юго-восточный. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду. В Гидрометцентре республики уточнили, что такой ветровой режим ожидается по территории Татарстана.

Температура воздуха днем составит от плюс 16 до плюс 21 градуса. Разброс значений по районам республики сохранится. Наиболее теплая погода ожидается при меньшей облачности.

Существенных осадков в течение дня не прогнозируется. Ветер южный и юго-восточный 4—9 м/с. Температура составит от +16 до +21 градуса.